Še imamo junake

Čudovito vreme je zadnje dni v parke privabilo nemalo razgretih asfaltnih ulic vajenih ljudi. Pikniki na travi, poležavanje v senci, kratek počitek na klopci Tivolija. Oaza sredi vročega mesta. Tako je pred dnevi na eni od klopc uživala tudi starejša gospa. Za trenutek je posedela, da si odpočije trudne noge. Takrat sta k njej pristopila mlajša moška. Nič nista rekla, eden je samo pograbil njeno torbico, potem sta se podala v dir. Na veliko srečo sta tatvino opazila mimoidoča, ki sta se pognala za njima in jima uspela iz rok iztrgati torbico. Podobno, a še malce bolj nasilno dejanje, se je dva dni kasneje odvilo še v Mostah. Osumljenec je žensko najprej udaril, ji z vratu strgal verižico, jo pri tem lažje poškodoval in zbežal. A tudi on pri tem ni imel sreče. Za 43-letnikom je stekel možakar, ki ga je prijel in zadržal do prihoda policije. Lepo je vedeti, da so okoli nas še dobri ljudje, ki brez pomisleka nemudoma priskočijo na pomoč.

Prijatelj še bolj pijan

Prometna nesreča, ki jo je na gorenjski avtocesti povzročil 46-letni motorist, bi se kaj hitro vpisala v običajno policijsko statistiko, če ne bi z določenimi podrobnostmi zelo izstopala. Motorist je bil namreč ekstremno pijan, alkotest je pokazal na 2,3 promila alkohola. Vozil je prehitro, zato je tudi trčil v avto pred sabo. Poleg tega je vozil brez vozniškega dovoljenja, motor ni bil niti registriran niti zavarovan. Dobil je za 3900 evrov kazni. Situacija pa se je še bolj zapletla. Da bi se izognil pridržanju, je poklical prijatelja s kombijem. Ta se je klicu na pomoč takoj odzval, a kaj, ko je bil 52-letnik še bolj pijan kot kolega! Namerili so mu 2,4 promila. Njegova dobrosrčnost ga je drago stala, saj so tudi njemu prepovedali nadaljnjo vožnjo, mu naložili 1200 evrov kazni, za povrh pa še 18 kazenskih točk. V tretje so imeli več sreče. Ta tretji voznik je na kraj prišel trezen in vse varno odpeljal domov.

Odpočil si je …

Klic na pomoč razburjenih domačinov je prejela policija v Komendi. Hiteli so jim razlagati, kako v nekem avtu leži neznana oseba, ki ne kaže znakov življenja. Policisti so odhiteli na pomoč in ugotovili, da ni potrebe za paniko. Možakar je bil namreč pijan in je zaspal v avtu, pri čemer je pustil leva sprednja vrata odprta. Primerjaje z zgornjo prigodo, je moški ravnal odgovorno, si privoščil spanje pravičnega, da bi se kasneje varneje odpeljal domov. Pustimo ob strani dejstvo, da je bil najverjetneje tako zelo pijan, da pač ni zmogel več ostati buden … Kakorkoli – o škandalu, ki ga je s spanjem v avtu povzročil, bodo v Komendi govorili še leta in leta.

Napadel ženinega ljubimca

S pogojno kaznijo dvajsetih dni zapora in nekaj sto kunami kazni jo je odnesel 58-letni Hrvat, ki je na prijeten majski večer lani s šestnajstletnim sinom na železniški postaji v Karlovcu čakal svojo ženo. Poklicala ga je in prosila, naj jo pobere, da bodo skupaj odšli domov. Z vlaka je stopila s svojim ljubimcem. Takrat je možu in sinu prekipelo. Soprog je na nekaj let mlajšega moškega sprva kričal, ga nekajkrat udaril po glavi, nato ga je za vrat zgrabil sin in mu še sam prisolil nekaj zaušnic. Možakar je napad na sodišču priznal. Zgodba je sicer malce bolj zapletena. Ženska je že celo leto živela malo pri ljubimcu in malo doma. Pri prvem je preživela pet dni na teden, pri možu in sinu pa dva. »Ko je stopila z vlaka, se nisem mogel kontrolirati. Najprej sem kričal, potem sem ga dvakrat klofutnil. Tudi sinu nisem skušal preprečiti napada,« je bil iskren. Z obžalovanjem je dodal, da se bo od žene zdaj moral ločiti.

Aretirali ženina

Prisotnost policije na poroki najbrž ni najboljša popotnica za srečen zakon. Kakor tudi ne aretacija ženina. Prejšnji petek popoldan je v kraju Zrenjanin blizu Novega sada policija ustavila kolono vozil na poti na svatbo. V enem od avtov so našli kokain, takrat pa so začeli svati buniti. Med drugim tudi ženin, ki je sprva policiste samo žalil, potem pa jih še napadel. Na roke so mu nataknili lisice, poročno noč pa je preživel za zapahi. Ostalih očitno to ni kaj veliko motilo, saj so pot nadaljevali v restavracijo, kjer so se zabavali do zgodnjih jutranjih ur.