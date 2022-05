Po Partizanu, Türk Telekomu in Bursasporju sta Cedevita Olimpija in Ljubljana doživeli nov nepozaben košarkarski večer v letošnji sezoni. Dvorana Stožice na drugi polfinalni tekmi lige ABA proti Crveni zvezdi ni bila razprodana, saj je bilo v zgornjem delu še nekaj prostih sedežev, a je bilo vzdušje zagotovo najboljše do zdaj. K temu je pripomogla tudi izredno borbena predstava Ljubljančanov, ki so na koncu na krilih navijačev prišli do odmevnega skalpa proti evroligaški ekipi. Serija se zdaj seli v Beograd, kjer bo v ponedeljek, po prvotnem urniku bi morala biti v petek, odločilna tekma za napredovanje v finale.

Ključna kontrola rakete

Kaj pomeni bučna podpora skoraj 10.000-glave množice, je bilo v ponedeljkovem večeru vidno v dvorani Stožice. Evroligaška Crvena zvezda je neizprosen nasprotnik iz več pogledov. Taktično so odlično pripravljeni, košarkarji pa visoki in fizično močni. Za skalp takšne ekipe ni potrebna le dobra igra, temveč tudi fizična pripravljenost. Košarkarji Olimpije so v zadnjih minutah in podaljšku dihali na škrge, a takrat so na sceno stopili navijači, ki so s huronskim navijanjem iz njih iztisnili še zadnje atome moči, ki jih sicer verjetno ne bi mogli. »Težko opišem z besedami, kaj nam pomenijo navijači. Igrati pred takimi Stožicami je nekaj najlepšega, kar se ti lahko zgodi. Bili smo izmučeni, izčrpani, a so nam dali dodaten zagon. Slabo smo odprli tekmo, bili hitro v zaostanku z 12 točkami. A nato smo se začeli boriti kot levi. Prevzeli smo kontrolo nad prostorom v raketi, česar v Beogradu nismo naredili, in rezultat je tu,« je od sreče žarel Edo Murić, ki je bil z 21 točkami najboljši strelec tekme, ob tem pa je zbral še sedem skokov.

Športno javnost v regiji je razburkala odločitev sodniške trojice, ki je ob koncu rednega dela tekme priznala koš Luki Mitroviću ob osebni napaki kljub ogledu posnetka, na katerem je bilo očitno, da ni pravočasno izpustil žoge iz rok. Včeraj se je nato oglasilo tudi vodstvo lige ABA in v uradnem obvestilu za javnost pojasnilo, da je bila odločitev sodnikov bojda v skladu s pravili. »Z igralci smo si pogledali posnetek, razlag je veliko, sam pa ne verjamem, da je bilo kar koli zlonamernega. Vedeti morate, da so pritiski veliki, saj je v igri evroliga, zato moramo biti pripravljeni na vse. Pomembno je bilo, da smo ostali osredotočeni na tekmo, vse drugo pa ni v naši moči. Na koncu smo bili za to nagrajenim,« je politično korektno dogajanje ocenil Murić, nato pa le spustil manjšo bombico. »Očitno moramo Zvezdo premagati dvakrat na eni tekmi, da pridemo od končnega uspeha.«

Radonjiću se je mudilo

Trenerju Crvene zvezde Dejanu Radonjiću se je po koncu menda hudo mudilo na letalo za Beograd, zato je dal le osnovno izjavo o tekmi. Morda se je bal ravno kakšnega podvprašanja o sumljivem zaključku rednega dela. Za čuda je ob vsem dogajanju izpostavil razmerje prostih metov, bilo je 42 proti 15 v korist Ljubljančanov, česar menda v tej ligi še ni doživel. »To je rekel?« je bil začuden trener Olimpije Jurica Golemac, ko smo mu predstavniki sedme sile prenesli Radonjićeve besede. »Igrali smo hitro, oni pa so delali veliko osebnih napak in s tem prekinjali naše protinapade. Zmenili smo se, da moramo več v prodore in da ne mečemo od daleč za vsako ceno. Res nisem imel občutka, da nam je bilo kar koli podarjeno ali da so nam piskali kakšno osebno napako, ki je ni bilo. Povejte mi, ali je bilo kaj takšnega? Jaz pravim, da ne. Verjetno pa za Zvezdo ni dobro, ko se sodi tako.«