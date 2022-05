Po ustavi ministri prisežejo, da bodo z vsemi svojimi močmi delovali za blaginjo Slovenije – tudi drugi politiki naj bi delovali za to blaginjo. Ali bo nakup orožja, torej oklepnikov boxer, povečal blaginjo Slovenije? O tem je dvomiti, saj orožje ne more povečati blaginje ljudi, lahko ga samo zmanjša. Če bi bil znesek, porabljen za nakup orožja, namenjen socialni državi, bi to lahko pomenilo povečanje blaginje Slovenije. Seveda pa bo nakup oklepnikov povečal blaginjo trgovcev s smrtjo.

Po 63. členu ustave je protiustavno vsakršno spodbujanje k nasilju in vojni. Ali ni nakup orožja v svojem bistvu spodbujanje oziroma korak k nasilju ter vojni, in če je v vojni uporabljeno, že samo nasilje? Ministri tudi prisežejo, da bodo ravnali po svoji vesti. Kakšna je vest tistega, ki kupi nekaj, kar je namenjeno ubijanju in uničevanju? Svetla ali temna? Še posebno to velja za tiste, ki se imajo za kristjane. Če so res kristjani, so zavezani Jezusovem pacifizmu in spoštovanju Božje zapovedi: Ne ubijaj! Jasno pa je, da vsakršno orožje krši zapoved Ne ubijaj! in Jezusov pacifizem. Minister Tonin je član stranke, ki se ima za krščansko, podpira pa nekaj, kar ubija ljudi in uničuje naravo. Ali so takšne osebe verodostojne?

Po 17. in 16. členu ustave je človekovo življenje nedotakljivo in te človekove pravice ni mogoče začasno razveljaviti ali omejevati niti v vojni. Zakaj potem nakup orožja, če ga vojska ne sme uporabiti, ker sicer krši že omenjeni ustavni določbi o nedotakljivosti človekovega življenja. In ta nedotakljivost seveda velja za vse ljudi, ne samo za slovenske državljane, temveč tudi za druge, ne glede na to, ali so civilisti ali vojaki, in seveda ne samo v Sloveniji, temveč vsepovsod.

Po slovenski ustavi ima vsakdo pravico do varnosti. Ali lahko oklepniki varujejo ljudi? Prileti brezpilotnik in kaj ostane od oklepnika? Verjetno samo kup železa, od posadke pa kup kosti. Tudi če ni brezpilotnika, oklepnik v bistvu predstavlja tarčo za nasprotno vojsko in s tem nevarnost za ljudi.

Ali lahko vojska obrani Slovenijo, če pride do napada? To je zelo vprašljivo. V vsakem primeru pa bi v vojaških spopadih umrlo mnogo ljudi, ki jim sicer ustava zagotavlja nedotakljivost njihovega življenja tudi v vojnem času. Vojna v Ukrajini je lep primer, kaj pomeni oborožen upor napadalcu: smrt velikega števila domačinov in tudi tujcev ter porušena cela mesta! Pa še veliko beguncev, sirot, ranjencev, uničeno naravo … Ali sta tuje orožje in lastna vojska Ukrajincem prinesla blaginjo ali veliko uničenja?

Ljudje so v obravnavnem smislu najbolj varni, če država nima vojske. Če gre politikom res za ljudi in naravo ter blaginjo države, bi v tej smeri ogromno naredili, če bi ukinili vojsko. Toda katerim politikom je sploh mar za ljudi in naravo?

Vlado Began, Šmarje pri Jelšah