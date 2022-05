»Naša želja ostaja izpogajana rešitev z Evropsko unijo,« je dejala Liz Truss, a ob tem opozorila, da politična situacija na Severnem Irskem zahteva hitro ukrepanje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Severnoirski protokol je del izkupička pogajanj glede odnosov med EU in Veliko Britanijo po brexitu. Podpisan je bil ločeno od trgovinskega dogovora med Londonom in Brusljem, ker je Irska edina država EU, ki si deli kopensko mejo z Veliko Britanijo. S protokolom sta želeli strani preprečiti vrnitev strogega nadzora na meji med Irsko in Severno Irsko in se tako izogniti vrnitvi v čas sektaškega nasilja na otoku. Zato na meji Severne Irske z Irsko ni carinskega nadzora, je pa zato nadzora deležno vse blago, ko iz preostalih delov Velike Britanije prispe na Severno Irsko.

Ta dogovor je zdaj ogrožen, saj največja unionistična stranka na delu irskega otoka pod upravo Londona DUP svoj vstop v severnoirsko vlado pogojuje s spremembami protokola. DUP s svojimi ravnanji onemogoča delo parlamenta v Belfastu in oblikovanje nove vlade pod vodstvom irske republikanske stranke Sinn Fein.

»Zeleni kanal« za britanske trgovce

Po besedah ministrice Truss bi Velika Britanija v skladu z novim načrtom ustvarila »zeleni kanal« za britanske trgovce, ki pošiljajo dobrine v Severno Irsko, in ki ob tem ne bi bili dolžni prijavljati prometa pri carini EU. Po tem načrtu bi namreč to morali storiti samo trgovci, ki bi želeli poslovati znotraj enotnega evropskega trga na Irskem. Trussova je ob tem dejala, da bi EU imela na voljo dostop do vseh podatkov v živo, pri čemer je obljubila resne kazni za podjetja, ki bi poskušala izigrati nov režim.

Podpredsednik Evropske komisije Maroš Šefčovič je v pisnem odzivu sporočil, da Bruselj prepoznava praktične težave pri implementaciji protokola in dodal, da je EU pripravljena na nova pogajanja o rešitvah, a le v mejah obstoječega dogovora, še navaja AFP.

Irski zunanji minister Simon Coveney je bil danes prav tako kritičen do izjav britanske zunanje ministrice. Coveney je ob tem opozoril, da bodo takšne poteze le še dodatno otežile iskanje sprejemljivih rešitev.

Trussova je zavrnila očitke o kršenju mednarodnega prava z enostranskimi potezami, rekoč da je britanska vlada poskušala v dobri veri implementirati sporazum, a jo je pri tem ovirala nefleksibilnost EU.