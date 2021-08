Premier Boris Johnson ga je podpisal in pred britanskim odhodom iz EU trdil, da je brexitski sporazum, katerega ključni del je severnoirski protokol, pripravljen za v pečico, a se je kmalu po dejanskem odhodu iz EU premislil. Menda ni vedel, da je protokol tako »kompliciran«. Zelo možno je, kot trdijo njegovi kritiki, da ga ni niti prebral, ker ga nikoli niso zanimale podrobnosti. EU je Londonu zaradi groženj o enostranskem spreminjanju oziroma nespoštovanju protokola, ki je mednarodno zavezujoč pravni dokument, zagrozila s tožbo.

Nato pa je grožnjo začasno odložila, da bi ustvarila nujen prostor za oceno britanskih predlogov o spreminjanju protokola. EU je pripravila predloge o »poenostavitvi« protokola. Ta je povzročal vse večje težave na Severnem Irskem, ki je po brexitu ostala del skupnega trga EU. Britanska vlada je zato odlagala pregledovanje hrane, zdravil, paketov in hišnih živali, poslanih z britanskega otoka na Severno Irsko.

Strah pred vrnitvijo nasilja

O protokolu sta se London in Bruselj dogovorila, da bi se izognila trdi, tradicionalni meji med Severno Irsko in Irsko, ki je z britanskim odhodom iz EU postala nova meja med Veliko Britanijo in EU. Po splošnem prepričanju bi vrnitev trde meje na Severnem Irskem obnovila nemir, nasilje in morda celo terorizem med manjšinsko katoliško skupnostjo, ki si želi združitve z Irsko (po brexitu še bolj), in večinsko protestantsko skupnostjo, ki želi ostati del Združenega kraljestva. Severna Irska je poleg Škotske na referendumu glasovala proti brexitu, ki je s protokolom ustvaril trgovinsko mejo na Irskem morju in kup težav pri »izvozu« iz Velike Britanije na Severno Irsko, kar bi bilo nekaj podobnega kot težave pri »izvozu« iz Ljubljane na Dolenjsko. Britanski predlogi za spreminjanje protokola so tako veliki, da se je o njih treba pogajati.

London je zahteval tudi »premor« pri spoštovanju protokola, z njim pa odložitev tožbe EU in podaljšanje tako imenovanega milostnega obdobja, v katerem določila protokola še ne veljajo. EU je pristala na vse, razen na pogajanja o spreminjanju protokola. Hkrati so v Bruslju pripravljeni razmisliti o kakršnem koli predlogu sprememb, ki bi spoštoval dogovorjena načela. EU je objavila predloge o poenostavitvi določenih delov protokola, med njimi o nemoteni oskrbi Severne Irske z zdravili iz Velike Britanije, ki je mnoge skrbela bolj kot oskrba z angleškimi klobasami, s katerimi je imel Johnson največ skrbi v javnosti.