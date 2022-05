Nadaljevanje Avatarja iz leta 2009, ki je pomenil nekakšno minirevolucijo za 3D-filme, bi se moralo po prvotnih načrtih v kinodvoranah zavrteti že decembra 2014, a so se od takrat zvrstile številne preložitve izida. V osmih letih se je zgodilo marsikaj, film je zdaj celo v lasti Disneyja, potem ko je ta pred tremi leti prevzel studio 20th Century Fox. Pričakovanja za naslednika blagajniškega rekorderja, ki je po vsem svetu ustvaril za 2,782 milijarde evrov prometa, so tudi pri novih lastnikih visoka. Prvi napovednik za film Avatar: Pot vode, ki izide 15. decembra letos, je bilo nekaj časa mogoče videti zgolj v kinu ob nakupu vstopnice za film Doktor Strange v multivesolju norosti.

Dramatičen učinek je izpuhtel, potem ko je napovednik pred dnevi priromal tudi na splet. Prvi vpogled v vizijo režiserja Jamesa Camerona so namreč številni označili za dolgočasno vajo v posebnih učinkih. To ni presenetljivo. Že prvi film, ki se je zgledoval po klasikah tipa Pleše z volkovi (1990) in Poslednji samuraj (2003), je namreč ničkolikokrat videna zgodba o vdoru zahodnjaka v staroselsko kulturo, ki se naposled spreobrne ter se postavi proti neusmiljenem pustošenju dežele in na stran skupnosti, ki ni izgubila stika s prvobitno naravo. Gre torej za klasično hollywoodsko pravljico, ki tudi tokrat stavi na izjemen spektakel fotografskih in scenografskih dosežkov, ki jih izdatno slika digitalna čarovnija.

»Film je ustvarjen za največje filmske zaslone in najboljšo 3D-tehnologijo,« je nedvoumen Cameron, ki se je ob robu prvih predstavitev napovednika razgovoril o vnovičnem premikanju meja tehnologije in tesnem sodelovanju s kinooperaterji, ki naj bi dobili zelo natančna navodila za projekcijo filma. Avtor uspešnic Titanik in Terminator ob tem priznava, da ga skrbi, ali se bodo naslednji filmi – zgolj proračun drugega dela je četrt milijarde dolarjev – v času po covidu lahko merili s finančnim uspehom prvega filma. Ta se je ob številnih reprizah v kinu zadržal kar 10 mesecev. Avatar: Pot vode sicer zgodbo Zemlji podobne Pandore nadaljuje 10 let pozneje, pri čemer sta znova v ospredju dogajanja Jake Sully (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldaña) in njuna družina. Tretji film bo predvidoma na sporedu leta 2024, četrti leta 2026 in peti leta 2028, pri čemer bo vsako poglavje zaokrožena celota.