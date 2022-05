V letošnjem prvem četrtletju se je domača potrošnja v primerjavi z istim obdobjem prejšnjega leta povečala za 16,6 odstotka. K temu je največ prispevala potrošnja gospodinjstev, ki je narasla za kar 20 odstotkov. Povečale so se tudi investicije v osnovna sredstva (za 12,7 odstotka) in zaloge. Slednje so k rasti BDP prispevale 2,3 odstotne točke.

Že četrto četrtletje zapored se je uvoz povečal bolj kot izvoz; uvoz za 15,7 odstotka, izvoz pa za 7,7 odstotka. Zaradi višje rasti uvoza v primerjavi z izvozom in neugodnih pogojev menjave je bil prispevek zunanjetrgovinskega presežka k rasti BDP znova negativen (za 5,6 odstotne točke). V trgovinski dejavnosti je rast ostala visoka, večja je bila tudi v gradbeništvu in storitvenih dejavnostih

Dodana vrednost višja za 9,3 odstotka

Dodana vrednost se je v prvem četrtletju glede na isto obdobje prejšnjega leta povečala za 9,3 odstotka. K rasti dodane vrednosti so največ prispevale združene dejavnosti trgovine, prometa in gostinstva (GHI), ki so se medletno povečale za 21,8 odstotka.

Dodana vrednost v gradbeništvu se je povišala za 16,7 odstotka. V storitvenih dejavnostih je v prvem četrtletju rast ostala visoka, medtem ko se je v predelovalnih dejavnostih v zadnjih treh četrtletjih umirjala, vendar ostala pozitivna. K rasti BDP so pomembno prispevali tudi neto davki, ti so se glede na isto četrtletje prejšnjega leta povečali za 13,2 odstotka..

Zaposlenost je še naraščala

Skupna zaposlenost je v letošnjem prvemčetrtletju znašala 1.073.000 oseb, kar je bilo za okoli 34 tisoč ali 3,3 odstotka oseb več kot v istem četrtletju 2021. Največ novih zaposlitev je bilo sklenjenih v gostinstvu, predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu.

Po desezoniranih podatkih, ki se uporabljajo za primerjave v EU, je bila gospodarska rast v prvem četrtletju na letni ravni 9,6-odstotna, na četrtletni pa 0,8-odstotna.