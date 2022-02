Med 4446 izvršnimi direktorji iz 89 držav, ki so sodelovali v anketi, izvedeni v času podnebne konference v škotskem Glasgowu, jih tudi 56 iz Slovenije verjame v ugodno gospodarsko rast in odpornost gospodarstva proti udarcem, ki smo jim priča zadnji dve leti. Vodja oddelka pravnega svetovanja PwC v Sloveniji Sanja Savič je dejala, da ta optimizem temelji na močni gospodarski aktivnosti v lanskem letu, pomoči države v obliki protikoronskih ukrepov in podpori bank v obliki možnosti odloga plačil finančnih obveznosti. Slovenske direktorje v največji meri skrbijo kibernetska tveganja (50 odstotkov), zdravstvena tveganja (46 odstotkov), geopolitični konflikti, vključno s težavami z oskrbo in trgovinskimi spori (30 odstotkov), makroekonomska nihanja (26 odstotkov) in podnebne spremembe (22 odstotkov). Raziskava kaže še, da se skoraj polovica direktorjev vsako leto loteva naložb v nove projekte, investira v projekte z visokim potencialom, obenem pa ustavi projekte z nizkim potencialom.