Skoraj vsak deseti je imel covid že dvakrat

Cepiva in prebolela okužba ne zagotavljajo dolgotrajne zaščite pred okužbo z omikronom, zato se množi število tistih, ki so koronavirusno bolezen preboleli že večkrat. Če bo omikron ostal prevladujoča različica, bo večina zbolela za covidom do trikrat na leto.