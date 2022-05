Ob ogledu prizorišča delovne nesreče je Klakočar Zupančičeva kot tragično in žalostno označila dejstvo, da je nesreča terjala smrtne žrtve. Izrekla je »iskreno in globoko sožalje vsem, ki so v nesreči izgubili svoje najdražje«, vsem, ki so bili v nesreči poškodovani, pa zaželela, da se čim prej pozdravijo. »V teh dneh moramo izkazati solidarnost z ljudmi tukaj, ki nas potrebujejo, ki potrebujejo našo tako čustveno kot tudi drugačno podporo,« je dejala.

Po besedah predsednice DZ se bo morala vlada, ki prihaja, soočiti z vprašanjem, kako čim bolj učinkovito pomagati ljudem, ki so zaposleni v Melaminu, in celotnemu Kočevju. »Prepričana sem, da nam bo skupaj uspelo, da bomo lahko zrli naprej v svetlo prihodnost,« je dejala.

Sama bo poskušala, kolikor je v njeni moči in pristojnosti, vplivati na odločevalce, da odločitve o finančni pomoči sprejmejo čim prej, kar pomeni, da »se postopki za pridobitev finančnih sredstev skrajšajo, kolikor je mogoče, in da se takoj vzpostavijo potrebni stiki v evropskem in državnem prostoru«, je dejala.

Po besedah kočevskega župana Vladimirja Prebiliča so glede pomoči v stiku tako z odhajajočo kot prihajajočo vlado. Izrazil je upanje, da bo politika na primeru Kočevja pokazala, da zna premoščati razlike in zna ljudem pomagati, kadar je to najbolj treba.

Načrti za pomoč so po njegovih besedah že pripravljeni, minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek pa je med petkovim obiskom tudi potrdil, da jih bo ob primopredaji prenesel nasledniku.

Občina bo vsem, ki bi se zaradi nesreče znašli v finančni stiski, pomagala s finančno pomočjo, za kar je že zagotovila sredstva znotraj proračuna, vlada pa ima po njegovem tudi več možnosti da pomaga.

Prva je mehanizem EU, po katerem se lahko za nesreče takšnih razsežnosti zagotovijo sredstva iz evropskega proračuna do višine 100 odstotkov škode, zmanjšano za izplačano zavarovalnino. Drug mehanizem je mehanizem iz zakona o skladnem regionalnem razvoju, ki vladi omogoča, da podjetju nameni dodatna sredstva, prav tako je možno preko SID banke zagotoviti posojilne linije, da lahko podjetje v vmesnem času zagotavlja likvidnost, je dejal.

Po besedah direktorja Melamina Srečka Štefančiča jim je Klakočar Zupančičeva zagotovila, da bodo naredili vse, da podjetje pride do sredstev, do katerih je upravičeno iz mehanizma EU. Izrazil je veselje, da predsednica DZ razume njihovo bolečino in da je pokazala vso pripravljenost za pomoč.

Po besedah direktorja kriminalisti zaključujejo delo v podjetju, v ponedeljek pa bo steklo čiščenje. Hkrati pripravljajo prve scenarije za delni zagon proizvodnje.

Sam, kot je dejal, namerava delo v podjetju nadaljevati, saj čuti obvezo, da pelje to zgodbo naprej. Potrdil je, da so nekateri umrli v nesreči prihajali iz pogodbenega izvajalca, podjetja Dama Engineering iz Ljubljane.