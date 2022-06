Nedavno ustanovljena komisija, ki jo vodi Antun Gašparac, sicer poveljnik Civilne zaščite v Kočevju, se je namreč v torek sestala na prvi ustanovni seji, se seznanila s sanacijo in si tudi v živo ogledala stanje v Melaminu.

»Do zdaj je bilo narejenega veliko. Umaknjenih je bilo okoli 90 odstotkov snovi, ki so potencialno nevarne. Postopoma odstranjujejo poškodovano opremo in izvajajo dekontaminacijo območja. Hkrati s tem tečejo prizadevanja za zagon dela proizvodnje, ki med eksplozijo ni bil poškodovan in po navedbah vodstva ne predstavlja takšne nevarnosti za okolico kot poškodovani del,« je dejal Gašparac.

Komisija, sestavljena iz predstavnikov občinske uprave, občinskega sveta, podjetja Melamin in javnosti, ima nalogo preveriti tudi možnost, da bi Melamin vsaj za okolico bolj nevaren del proizvodnje preselil drugam, izven naselja. Za zdaj gre po besedah Gašparaca predvsem za razmišljanja, kako realna so, pa bo počakal čas. Veliko je odvisno od tega, kaj omogoča prostorski načrt, je dejal.

Kot možnost za preselitev dela proizvodnje se omenja nekaj lokacij, med drugim lokacija na meji med kočevsko in ribniško občino, za katero se pred časom že tekla razmišljanja o ureditvi gospodarske cone, ki pa niso bila uresničena.

Komisija se bo naslednjič sestala po 1. juliju. V petek naj bi Melamin obiskal novi gospodarski minister Matjaž Han.