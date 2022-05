Borut Pahor je v svojem govoru uvodoma izrazil sožalje z družinami, ki so izgubile svojce v tovarniški nesreči v Kočevju, zatem pa je poslancem čestital za izvolitev in jim zaželel dobro delo. Na srce jim je položil, da bi po najboljših močeh karseda izpolnili visoka pričakovanja ljudi. »Imamo različna stališča in poglede, različnost pa je velikansko bogastvo, če znamo z njim ravnati.« Izrazil je tudi namero, da bo 23. maja podpisal kandidaturo za novega predsednika vlade, staremu premierju in njegovi vladi pa se je zahvalil za preteklo delo.

Na ustanovni seji bodo poslanci in poslanke izvolili tudi novega predsednika oziroma predsednico državnega zbora. To bo zelo verjetno postala Urška Klakočar Zupančič iz stranke Gibanje Svoboda. Poslanci pa bodo nato izvolili še podpredsednike DZ in ustanovili nekaj delovnih teles ter imenovali njihova vodstva.

Pred začetkom ustanovne seje so nekateri poslanci dali krajše izjave ob robu pričetka štiriletnega dela. Matej Tonin je dejal, da bodo v opoziciji delovali »konstruktivno tako kot vedno« in skozi predloge skušali pokazati, kako si Nova Slovenija želi, da se razvija država. Poudaril je poslovno okolje, vsem dostopno javno zdravstvo in obrambni sektor. Ocenil je, da imajo najmočnejšo poslansko skupino, pri čemer je izpostavil, da v njej sedijo ministri in bivši poslanci, ki poznajo parlamentarno delovanje. Poslansko skupino naj bi v prihodnje namesto Jožefa Horvata vodil Janez Cigler Kralj.

Poslanec Levice Matej T. Vatovec je po drugi strani izrazil olajšanje ob nastopu novega sklica. »Mislim, da sta ti zadnji dve leti pokazali, kako zelo lahko oblast izkorišča svoje pozicije, predvsem ciljam na številne koruptivne posle vlade v odhajanju in mislim, da si ljudje tega ne zaslužijo. Konstitucije novega DZ je odlična priložnost, da se s tem preseka in začne graditi neko drugačno prihodnost, s poudarkom na solidarnosti, okolju in višjih pravnih standardih.« Vatovec je poudaril, da ni časa za premor in da mora nova koalicija začeti z delom karseda hitro, pri čemer bo ena prvih nalog sprejetje zakona Inštituta 8. marec, ki odpravlja nekatere sporne ukrepe vlade Janeza Janše.

Nekdanja novinarka Mojca Šetinc Pašek je dejala, da bo eno izmed prioritet Gibanja Svoboda zagotovo medijsko področje. »Sicer se pa znotraj poslanske skupine dogovarjamo, katera področja, katere odbore, katere komisije si bomo razdelili. Osebno se nagibam k temam, ki sem jih pokrivala kot novinarka, torej k notranji in zunanji politiki, gospodarstvu in financam.« Njen poslanski kolega Borut Sajovic, dosedanji tržiški župan, pa je spregovoril o obetu zelo delovnega poletja: »Čas v Evropi je težak, posledice ukrajinske vojne ta trenutek še ne čutimo tako močno. Pričakujemo lahko ekonomsko krizo krizo pri energetski oskrbi. Treba bo združiti moči vseh 90 v hiši in poiskati za življenje naših državljanov najbolj optimalne in modre rešitve.«

Med novimi poslanci je tudi nekdanji boksar Dejan Zavec, ki je na vprašanje, kakšne spremembe s svojimi partnerji prinaša stranka Gibanje Svoboda, izpostavil dialog: »Ves čas smo zagovarjali dialog, ki je edina smer, ki nas vodi naprej. Seveda se ne rabimo vsi strinjati o vsem, verjamem pa, da bomo vzpostavili v pogovorih neko medsebojno spoštovanje in gojili kulturo dialoga.« Da bi bila komunikacija v novem mandatu dostojanstvena, argumentirana in spoštljiva je povedal Matjaž Han iz vrst Socialnih demokratov. »Komaj smo izšli iz covidne krize, nas je že pričakal vojna v Ukrajini, ki je povzročila energetsko krizo in krizo nabavnih tokov. Država bo morala pametno odreagirati in poskrbeti za blaginjo ljudi,« je komentiral aktualne izzive.

Glede potencialnega prevzema mesta gospodarskega ministra pa: »Iskreno sem zelo hvaležen stranki in mandatarju, da je moje ime vzel z mize. Absolutno se zavedam pomembnosti resorja in pozicije. Zavedam se tudi svojih pomanjkljivosti in jih ne skrivam. Verjamem, da bom s trdim delom dokazal svojo sposobnost.« Glede izzivov na gospodarskem področju zaenkrat Han ni želel govoriti.