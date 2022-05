Pahor bo posvete z vodji poslanskih skupin glede prihodnjega mandatarja opravil v ponedeljek, v DZ pa tako že isti dan pričakujejo njegov predlog kandidata za mandatarja, je danes v izjavi za medije dejala Klakočar Zupančičeva.

Poslansko skupino Gibanja Svoboda bo do najverjetnejše izvolitve za mandatarja vodil predsednik stranke Robert Golob. Njegova namestnika sta poslanca Tamara Kozlovič in Borut Sajovic. Kdo bo Goloba nasledil na čelu poslanske skupine, za zdaj še ni znano, Klakočar Zupančičeva pa je danes napovedala, da bodo o tem odločali poslanci, lahko pa bi to mesto zasedel »kdo od zdajšnjih namestnikov ali kdo drug«.

Vodenje poslanske skupine SDS bo prevzela Jelka Godec, je v četrtek odločil izvršilni odbor SDS. Njena namestnika sta poslanca Karmen Furman in Zvonko Černač.

Poslansko skupino NSi bo za zdaj vodil Jožef Horvat, njeno vodenje pa naj bi po primopredaji poslov na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prevzel Janez Cigler Kralj. Namestnik vodje poslancev NSi bo v tem sklicu parlamenta Aleksander Reberšek.

Vodenje poslanske skupine SD bo prevzel Jani Prednik, njegov namestnik bo do najverjetnejšega imenovanja na mesto gospodarskega ministra Matjaž Han, poslansko skupino Levice pa bo še naprej vodil Matej Tašner Vatovec. Namestnik je poslanec Miha Kordiš.

Poslansko skupino narodnih skupnosti bo še naprej vodil predstavnik italijanske manjšine Felice Žiža. Na posvete k predsedniku republike pa sta vabljena oba, tudi predstavnik madžarske manjšine Ferenc Horvath.

V prihodnjem tednu bo DZ glasoval tudi o razdelitvi mest v delovnih telesih DZ, je sporočila Klakočar Zupančičeva. To vprašanje je po njenih besedah že na mizi, z vodji poslanskih skupin so v četrtek o tem razpravljali že na neformalnem posvetu.

Na torkovem kolegiju predsednice DZ pa bodo dokončno dorekli posamezna mesta v delovnih telesih DZ, kar pomeni, da bodo poslanci tudi o tem odločali v sredo na izredni seji, je dejala. Prva med enakimi ob tem pričakuje konstruktivno sodelovanje vseh strank, kot zatrjuje, pa zapletov za zdaj ni pričakovati.