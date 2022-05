Po navedbah poveljnika Gasilske zveze Kočevje Leona Behina so se do petih pogrešanih uspeli prebiti včeraj okoli pete ure popoldan. Eksplozije in požara niso preživeli. Njihova trupla so prevzele ustrezne službe, ki bodo opravile postopek prepoznave in druge potrebne postopke. Enako so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Čeprav je bilo včeraj rečeno, da je eden od hudo opečenih sinoči v UKC Ljubljana umrl, pa so iz bolnišnice danes prek twitterja sporočili drugačno novico. »Poškodovana včerajšnje nesreče v Kočevju, ki se zdravita v UKCL, sta živa. Eden še vedno ni identificiran, je pa v zelo slabem stanju,« so zapisali.

Nadaljevanje preiskave

Gasilci so ponoči nadzorovali kraj nesreče, kriminalisti pa so pozno sinoči s preiskovalno sodnico in državnim tožilcem zaključili prvi del ogleda kraja. Danes ga bodo nadaljevali, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Ko bo policija opravila svoje delo, bodo gasilci začeli čistiti kraj eksplozije. Vojska je sicer že včeraj popoldan v okolici tovarne izvedla dekontaminacijo cest in pohodnih površin. S tem je z njih odstranila delce eksplozije in gorenja, ki bi jih lahko raznašali naokoli.

Glavna cesta in okoliške ulice ob podjetju v Kočevju so po navedbah policije odprte in normalno prevozne v skladu z ustavljeno prometno signalizacijo. Še vedno pa je omejen dostop do podjetja in njegove neposredne okolice.