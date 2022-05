Uporaba klimatskih naprav je vse bolj razširjena. Naprave so cenovno bolj dostopne, vse pogostejši vročinski valovi pa vedno bolj upravičujejo njihov nakup. Kljub zanesljivosti klime niso naprave, na katere lahko po nakupu pozabimo in so vedno pripravljene na uporabo. Mnogi uporabniki pozabljajo, da je za dolgo in učinkovito življenje klimatskih naprav potrebno vestno vzdrževanje.

Površinsko čiščenje

Klimatske naprave je treba redno čistiti, kar je pri klimi prvo in najpomembnejše mesečno opravilo. Glede postopka se posvetujte že pri montaži, sicer pa v uporabniških navodilih. Ker je napeljava hladilnega plina v klimi občutljiva za poškodbe, postopke uskladite z navodili proizvajalca in ne čistite na pamet. V določenih primerih je lahko preveč ambiciozno čiščenje sporno tudi z vidika garancije, če je ta pogojena z nedotaknjenim ohišjem. Površinskega čiščenja zunanje in notranje enote se lotimo pogosto, saj tako preprečujemo nabiranje prahu in nečistoč, ki sčasoma končajo v naših bivalnih prostorih. Pred čiščenjem napravo vedno izklopimo. Zunanjost obrišemo s skoraj suho krpo, pri čemer pazimo, da skozi reže v notranjost ne vnašamo vlage. Na zunanji strani obeh enot odstranimo ves prah in nečistoče, svetujemo tudi čiščenje okolice zunanje enote.

Dostop do notranjosti

Vse več novih klimatskih naprav ima samočistilne programe, ki skrbijo za čiščenje hladilnih reber ali preprečevanje plesni. Te funkcije prihranijo nekaj časa, a niso popolna alternativa ročnemu čiščenju notranjosti, ki naj bi jo prav tako očistili vsak mesec. Pokrov odstranimo v skladu z uporabniškimi navodili in ga obrišemo. Filter v obliki mrežice zadržuje prašne delce – saje, pelod, cestni prah in druge sestavine zunanjega zraka. Odstranimo ga iz ležišča in previdno očistimo. Uporabljamo krpo, sesalnik, površino lahko nežno zdrgnemo pod tekočo vodo. Filter naj se pred nameščanjem v napravo dobro posuši, najbolje kar čez noč. Za čiščenje so koristna tudi posebna čistilna pršila za klimatske naprave. Z njimi razkužimo notranjost, da preprečimo razvoj plesni na površinah, ki med delovanjem kondenzirajo. Čistilne pene so namenjene čiščenju hladilnih reber. Pena se v nekaj sekundah razširi po njihovi celotni površini, potem pa počasi razpade in ob tem odstrani prah, če ta ni preveč trdovraten. V skladu z navodili očistimo tudi druge elemente. S klimatsko napravo ravnajte nežno, da ne poškodujete inštalacij. Podobno kot pri kuhinjskem hladilniku lahko tudi tu poškodujemo napeljavo hladilnega plina in hladilna rebra, kar vodi v slabo tesnjenje ali kompletno okvaro, ki jo lahko odpravita samo strokovna sanacija in vnovično polnjenje s hladilnim sredstvom.

Vzdrževanje ohranja učinkovitost

Serviserji naj bi klimatsko napravo pregledali enkrat na leto. Preverijo količino hladilnega sredstva, tesnjenje, očistijo inštalacije in napravo razkužijo. Z rednim vzdrževanjem v lastni izvedbi bomo zmanjšali potrebo po servisnem pregledu, ki je v prvih letih uporabe naprave manj potreben, kasneje pa bistven za pravilno delovanje. S pregledom naprave se zagotovi navedeno učinkovitost naprave, ki brez vzdrževanja postaja energetsko vse bolj potratna, v zrak pa spušča drobne delce in umazanijo. Glede pomena vzdrževanja je zgovoren podatek, da se nenehno delujoče klimatske naprave v industrijskih in drugih komercialnih objektih pregleduje vsaj trikrat na leto. Vzdrževana klimatska naprava ohranja iste lastnosti kot pri nakupu, zanemarjena pa vodi tudi do več kot 10 odstotkov višje porabe elektrike.

Petnajst let učinkovitosti

Klimatske naprave včasih pokažejo opozorilne znake, ki bi nas morali spodbuditi k ukrepanju. Ker se običajno pojavljajo postopoma, jih lahko spregledamo. To so pojav ropota ali sprememba zvoka, vonj po plesni in zažganem ter drugi pojavi, ki lahko vodijo v večjo okvaro. Klimatske naprave imajo sloves precej zanesljivih naprav in slabe izkušnje so redke. Mnogokrat delujejo dolgo po izteku garancije in so učinkovite tudi po več kot desetih letih. Za takšno učinkovitost je nujno redno čiščenje, ki bo podaljšalo življenjsko dobo in preprečilo neželene stroške.