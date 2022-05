Ukrajinski generalštab je danes sporočil, da ruski vojaki nadaljujejo ofenzivo na vzhodu države z namenom prevzetja nadzora nad območji Doneck, Lugansk in Herson, da bi tako vzpostavili kopenski koridor s polotokom Krim. O napadih poročajo predvsem iz mest Severodoneck, Liman, Bahmut, Avijivka in Kurahove. Kot so priznali, so ruski vojaki dosegli delni uspeh na območju Severodonecka.

Z območja Slovjanska poročajo o okrepitvi števila ruskih sil in opreme, med drugim so na območje premestili okoli 300 novih vojaških vozil.

Medtem pa so ukrajinske službe za nujno pomoč sporočile, da so bile v ruskem napadu na mesto Novgorod-Siverski v regiji Černigiv v sredo ubite tri osebe, 12 pa naj bi jih bilo ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pred tem je o mrtvih in ranjenih poročal tudi guverner Černigiva Vjačeslav Čaus, vendar v svojem sporočilu na Telegramu ni navedel točnega števila žrtev. Dodal je le, da je napad bil izveden ponoči, prizadel pa naj bi kritično infrastrukturo mesta, vključno s šolo.

Zelenski je v sredo v pogovoru s francoskimi študenti opozoril, da se bo vojna končala šele, ko bodo znova nadzorovali celotno državo. »Ko bomo nazaj zavzeli vse, kar nam pripada, potem bomo končali vojno,« je povedal. »Želimo si svobode v naši državi,« je poudaril.

V svojem rednem nočnem nagovoru pa je Zelenski tokrat ocenil, da opaža resen napredek pri mednarodnih varnostnih jamstvih. »Pogajamo se z vodilnimi državami sveta, da se Ukrajini povrne zaupanje v varnost za prihodnja desetletja,« je povedal.

O tem so med drugim govorili tudi na virtualnem srečanju skupine G7 v nedeljo, na katerem je sodelovala Ukrajina. »To je sedaj prvič v zgodovini naše države, da lahko zabeležimo takšna jamstva,« je dodal.

Kot je pojasnil, gre za konkretna jamstva, saj so se jasno dogovorili o tem, kaj točno se jamči in kdo konkretno to jamči.