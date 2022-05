V nekaterih delih vzhodne Ukrajine je »sovražnik očitno v prednosti glede opreme in števila vojakov«, a se ukrajinske sile upirajo izjemno nasilni ofenzivi, je v sredo zvečer v videonagovoru dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Potrebujemo pomoč naših partnerjev, zlasti orožje,« je Zelenski ponovil pozive Zahodu. Po njegovih besedah svet ni bil pripravljen na »ukrajinsko hrabrost«, mednarodno skupnost pa je okrcal, da preveč pozornosti namenja interesom Rusije in premalo interesom Ukrajine.

Posebej se je obregnil ob nekdanjega ameriškega državnega sekretarja Henryja Kissingerja, ki je namignil, da bi Ukrajina za končanje vojne morda morala žrtvovati del ozemlja, poroča AFP. Kissinger je namreč udeležencem Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu dejal, da bi bila idealna vrnitev v »status quo« pred rusko invazijo 24. februarja.

Silovita ofenziva ruske vojske

Ruske sile, ki si prizadevajo prevzeti popoln nadzor nad regijama Doneck in Lugansk, medtem še naprej vodijo srdito ofenzivo na vzhodu Ukrajine. »Okupatorji so obstreljevali več kot 40 mest v regijah Doneck in Lugansk ter uničili ali poškodovali 47 civilnih objektov, vključno z 38 hišami in šolo. Zaradi tega obstreljevanja je umrlo pet civilistov, 12 pa jih je bilo ranjenih,« je po poročanju BBC sporočila ukrajinska vojska.

Ruske sile se vse bolj približujejo mestu Severodoneck, kjer je pred vojno živelo približno 100.000 ljudi. V sredo je guverner regije Sergij Gajdaj dejal, da so ruske enote napredovale tako blizu mesta, da lahko nanj streljajo z minometi. Po njegovih besedah je mesto »preprosto uničeno«.

Ukrajina je Rusijo obtožila »izsiljevanja«, potem ko je Moskva ponudila odpravo blokade črnomorskih pristanišč v zameno za odpravo sankcij, ki jih je proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini uvedel Zahod. »Boljšega primera izsiljevanja v mednarodnih odnosih ne bi mogli najti,« je v Davosu v sredo opozoril ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba. Pozval je k nadaljnjim sankcijam proti Rusiji in dejal, da popuščanje tej državi še nikoli ni prineslo rezultatov.