Po večmesečnem pogajanju med kalifornijskim podjetjem EA in mednarodno nogometno zvezo Fifa strani nista našli skupnega jezika pri podaljšanju partnerstva. Po poročanju New York Timesa je Fifa želela 150 milijonov dolarjev (141 milijonov evrov), ki jih letno prejema od EA, povečati na 250 milijonov (237), s čimer se pri podjetju niso strinjali.

Videoigra ima sicer več kot 150 milijonov prijavljenih računov igralcev in je v zadnjih dveh desetletjih od prodaje ustvarila 20 milijard dolarjev (19 milijard evrov) dobička.

Večjih sprememb, kako se bo videoigra po novem igrala, ni za pričakovati. Pri EA so sporočili, da so zadržali odnose z drugimi nogometnimi ligami in zvezami, kot so Uefa, angleška premier league in španska la liga.

Fifini dogodki, kot je na primer svetovno prvenstvo, v novi izdaji ne bodo na voljo. »Naša vizija za EA Sports FC je, da ustvarimo največji in najvplivnejši nogometni klub na svetu, ki bo v središču nogometnih navdušencev,« je dejal izvršni direktor EA Andrew Wilson.

»Trideset let smo gradili največjo nogometno skupnost na svetu z več 100 milijoni igralcev, 1000 športnimi partnerji in več 100 ligami, zvezami in ekipami. EA Sports FC bo klub za vsakega od njih in za nogometne navijače vsepovsod,« je še dodal Wilson.

Fifa se je na to hitro odzvala in sporočila, da bo predstavila novo nogometno videoigro, ki jo bo razvila v sodelovanju z drugimi založniki in podjetji. »Zagotavljam vam, da bo edina pristna in prava igra z imenom Fifa najboljša na voljo za igralce in ljubitelje nogometa,« je dejal predsednik Fife Gianni Infantino.