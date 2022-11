Slovenska košarkarska reprezentanca je 30. 6. 2022 v Stožicah v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo spektakularno premagala izbrano vrsto Hrvaške. Za ogled tekme je veljalo veliko zanimanje, žal pa je večina Slovencev ostala brez možnosti ogleda srečanja. Pravice za prenose tekmovanj pod okriljem mednarodne košarkarske zveze Fiba do leta 2025 za ves Balkan je namreč kupilo podjetje United media s sedežem v Luksemburgu in izdajatelj kanala Sport Klub 1. Slednji je imel na dan tekme v Sloveniji le okoli 31-odstotno pokritost. Prenos je bil sporen, saj imamo v Sloveniji z zakonom določeno, da se pomembni športni dogodki lahko prenašajo le na kanalih z vsaj 75-odstotno pokritostjo, tak zakon pa podpira tudi evropska direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah.

Ker so kvalifikacijske tekme slovenske košarkarske reprezentance na seznamu pomembnih dogodkov, sta Svet za radiodifuzijo, ki seznam pripravlja, in RTV Slovenija slovenskemu regulatorju, Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (Akos), predlagala nadzor v zvezi z omenjenim prenosom. Ker je podjetje United Media registrirano v Luksemburgu, je Akos nadzor nato prepustil tamkajšnjemu regulatorju ALIA, slednji pa je pričakovano odločil, da kanal Sport Klub 1 ni kršil pravil, saj tedaj veljavni seznam pomembnih športnih dogodkov ni bil objavljen v Uradnem listu Evropske unije in posledično ni bil zavezujoč za izdajatelje pod pristojnostjo drugih držav članic Evropske unije. Ministrstvo za kulturo je v odzivu na odločitev ALIA za STA povedalo, da se z argumentacijo ne strinja.

Gre za problem, na katerega pri Dnevniku opozarjamo že vse od omenjene kvalifikacijske tekme. Ne samo, da seznam ni bil objavljen v evropskem Uradnem listu, zelo dolgo ni bil objavljen niti v slovenskem. Prvi seznam pomembnih televizijskih dogodkov je bil v slovenskem Uradnem listu objavljen leta 2003 v času Ropove vlade. V času vlade Marjana Šarca je bil 31. januarja 2019 sprejet nov seznam, ki pa ni bil objavljen v Uradnem listu. Za nameček je pristojno ministrstvo za kulturo v času vlade Janeza Janše, ko ga je vodil Vasko Simoniti, seznam iz leta 2003 še razveljavilo. Uradno zaradi formalnih razlogov, ker je bil v veljavi novi seznam iz leta 2019, a tega v Uradnem listu tudi v času Janševe vlade niso objavili.

Po večkratnem opozarjanju na problematičnost tega, da seznam ni objavljen v Uradnem listu, sta ministrstvo za kulturo pod vodstvom Aste Vrečko in vlada Roberta Goloba stanje to jesen popravila. Prvo s potrditvijo novega seznama pomembnih dogodkov, ki ga je predlagal Svet za radiodifuzijo, in nato še 16. septembra z njegovim vpisom v slovenski Uradni list. Ni pa še bil notificiran in objavljen v Uradnem listu Evropske unije. Odločitev ALIA daje televizijskim kanalom s sedežem v drugih državah EU zeleno luč za nadaljevanje trenutne prakse prenosov pomembnih športnih dogodkov, dokler se stanje ne uredi tudi na evropski ravni.

United Media pozdravlja odločitev luksemburškega regulatorja. Hkrati pristojne slovenske organe pozivajno, da ravnajo »skladno s svojimi pristojnostmi in obravnavajo že večkrat vložene pritožbe v zvezi z očitno koordiniranim zavračanjem sodelovanja večjih slovenskih telekomunikacijskih operaterjev z družbo United Media«.

Slovenski operaterji (z izjemo Telemacha, ki je v lasti United Group) so bili namreč doslej zadržani do ponudb United Medie za (ponovno) vključitev programov Sport Klub v svoje pakete. Večja pripravljenost velja za vključitev v obliki plačljivih dopolnil paketov, kar težav Sport Kluba pravzaprav ne rešuje. Vključitev v osnovne pakete operaterjem medtem ne diši. To bi pomenilo manjši dobiček od naročnine ali pa višje cene osnovnih paketov. Za nameček pa v ponudbi že imajo Arena Sport, ki ima ta hip zelo bogato športno ponudbo.