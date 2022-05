Letos je žirija izmed več kot 30 knjig za najboljše tri nominirala pesniško zbirko To telo, pokončno Nine Dragičević, tri igre za punce Simone Semenič in roman Zvezdna karta Dušana Šarotarja. Kot je na podelitvi dejala članica žirije Alenka Koron, pri odločitvi niso »imeli lahkega dela, saj smo dobili tri tako kvalitetno izenačene avtorje, da smo se morali potruditi, da smo izoblikovali skupno stališče«. Na koncu je bila petčlanska žirija pri izbiri nagrajenca popolnoma soglasna, saj je s petimi glasovi za nagrado podelila Simoni Semenič za knjigo tri igre za punce, v kateri so zbrana tri dramske igre: ti si čudež, ki je prejela Borštnikovo nagrada za najboljšo uprizoritev leta 2019, Šeligovo nagrado leta 2019 in nominacijo za Grumovo nagrado leta 2020, ni to to in lepe vide lepo gorijo, ki je bila nominirana za Grumovo nagrado leta 2021.

Simona Semenič je bila za Cankarjevo nagrado nominirana že drugič. Kot je zapisala žirija v obrazložitvi, »tri igre za punce tematizirajo žensko vprašanje in vprašanje spola. Semenič ju kot socialno, politično in spolno občutljiva avtorica obravnava z različnih zornih kotov.« Nagrajenka se je ob podelitvi zahvalila »žiriji in vsem žirijam do sedaj« ter dodala, da je res ponosna, saj sta sonominiranca »Nina in Dušan res umetnika, ki ju cenim«. Ne glede na tematiko njenih del pa je v pogovoru ob podelitvi zatrdila, da je »zelo optimistična in vedra pisateljica«. Nagrajenka bo prejela denarno nagrado v vrednosti 10.000 evrov.