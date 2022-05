Indeks cen hrane je tako aprila v povprečju dosegel 158,5 točke, kar je 0,8 odstotka manj kot marca. Medletno je bila vrednost kazalnika, ki spremlja mesečne premike cen košarice prehranskih surovin, s katerimi se najbolj pogosto trguje, višja za 29,8 odstotka, je danes sporočila FAO.

»Rahlo znižanje indeksa je dobrodošlo olajšanje, zlasti za države z nizkimi dohodki, v katerih primanjkuje hrane, vendar cene hrane še vedno ostajajo blizu nedavnih najvišjih vrednosti, kar kaže na vztrajno omejenost trga in predstavlja izziv za svetovno prehransko varnost najbolj ranljivih,« je dejal glavni ekonomist FAO Maximo Torero Cullen.

Nižje cene rastlinskih olj in žitaric

Kazalnik cen rastlinskih olj je bil marca z 237,5 točke glede na marec nižji za 5,7 odstotka. Kot ugotavljajo pri FAO, je racionalizacija povpraševanja znižala cene palmovih, sončničnih in sojinih olj. Negotovost glede razpoložljivosti izvoza iz Indonezije, ki je vodilna svetovna izvoznica palmovega olja, je zadržala nadaljnje znižanje svetovnih cen.

Podindeks za žitarice je bil glede na marec s 169,5 točke nižji za 0,7 točke ali 0,4 odstotka, predvsem na račun triodstotnega padca svetovnih cen koruze. Cene pšenice, na katere so močno vplivale nadaljnje blokade pristanišč v Ukrajini in zaskrbljenost glede stanja pridelka v ZDA, so se zaradi večjih pošiljk iz Indije in izvoza iz Rusije, ki je bil večji od pričakovanega, znižale za 0,2 odstotka. Cene riža so se v primerjavi z marcem zvišale za 2,3 odstotka, k čemur je prispevalo veliko povpraševanje na Kitajskem in Bližnjem vzhodu.

Medtem se je kazalnik cen sladkorja povečal za 3,3 odstotka na 121,8 točke, k čemur so prispevale višje cene etanola in skrbi zaradi počasnega začetka žetve v Braziliji, ki je največja svetovna izvoznica sladkorja.

Nova rekordna vrednost cen mesa

Podindeks cen mesa je bil aprila glede na marec višji za 2,2 odstotka in je zanašal 121,9 točke, kar je nova rekordna vrednost. Predvsem so se zvišale cene perutninskega in govejega mesa. Na cene perutninskega mesa so vplivale motnje pri izvozu iz Ukrajine in naraščajoči izbruhi ptičje gripe na severni polobli. Nasprotno pa so bile cene ovčjega mesa v povprečju nekoliko nižje, ugotavljajo pri FAO.

Kazalnik cen za mleko in mlečne izdelke se je aprila ustalil pri vrednosti 147,1 točke oziroma 0,9 višje kot marca, kar predstavlja osmo zaporedno mesečno povečanje. Rast cen tovrstnih izdelkov je posledica stalnega pomanjkanja svetovne ponudbe, saj je proizvodnja mleka v Zahodni Evropi in Oceaniji še naprej zaostajala za sezonsko ravnjo. Najbolj so se zvišale svetovne cene masla, na kar je vplivalo povečano povpraševanje, povezano s trenutnim pomanjkanjem sončničnega olja in margarine, so v sporočilu za javnost še opozorili pri FAO.