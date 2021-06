Precej dražje surovine višajo cene hrane

Zaradi rasti cen surovin in drugih stroškov se začenja plaz napovedanih podražitev hrane. Prvi so v maju svoje izdelke trgovcem podražili perutninarji, vse pa kaže, da jim bodo v kratkem sledili tudi proizvajalci pekarskih izdelkov in drugi. “V tem hipu vidimo zelo strme rasti cen surovin, ki se bodo z veliko verjetnostjo prelile v praktično vse oskrbne sisteme za hrano,” pravi agrarni ekonomist Aleš Kuhar.