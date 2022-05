Račja avtocestna ovira

Zadnje čase so naše avtoceste pogosto zaprte, nastajajo dolgi zastoji, vozniki se hudujejo, gasilci bentijo, ker nimajo prostega reševalnega pasu. Žal so vse te zapore največkrat povezane s hujšimi prometnimi nesrečami. No, iz Nemčije pa vendarle poročajo o nekoliko bolj prijetnih avtocestnih zaporah. Ta teden je za začasno zaporo v bližini mesta Nürnberg poskrbela kar račja družina. Mama raca se je skupaj z devetimi malimi račkami odločila prečkati avtocesto, ko se je ustavila ob pregradi, ki ločuje pasove. Policija je nato za dvajset minut zaprla avtocesto in račjo družino prenesla na varno. Kaj so o račji zapori povedali vozniki, nemška policija ne poroča. Ga. Ga.

Krava v gnojni jami

Pa ostanimo v živalskem svetu. Saj veste, da se gasilci v zadnjih letih vse manj ukvarjajo s požari in vse več z vsemi mogočimi zahtevnimi intervencijami. Najhuje je, ko morajo na kakšno hudo prometno nesrečo, malo manj hudo je, ko z drevesa pomagajo na tla kakšni mački. Tale intervencija krških poklicnih gasilcev pa je bila kar zahtevna. Recimo, da krava v povprečju tehta tam okoli pol tone. In kako zdaj poltonsko žival spraviti iz gnojne jame? Ja, ta problem so vrli gasilci uspešno rešili. V Dobravi pri Podbočju se je zgodilo namreč prav to. Krava je padla v gnojno jamo. Reva bi se lahko utopila. Posredovali so štirje gasilci z dvema voziloma. Vstopili so v jamo, kravo navezali in jo s hidravličnim vitlom dvignili iz jame. Šokirano žival so predali v veterinarsko oskrbo.

Joj, dedi, kako si se ga pa ti nasekal!

Te dni po državi poteka poostren nadzor nad pijanimi vozniki. Alkohol v prometu je nedopusten in povzroča obilo gorja. Bi sklepali, da nekdo, ki je star 80 let, že premore toliko modrosti, da bi to vedel. Očitno ne. Obalni policisti so obravnavali 80 let starega voznika osebnega avtomobila iz Lucije. Najprej se je v Porotorožu zaletel v drevo, a ga to ni ustavilo. Odpeljal se je proti Valeti, kjer pa je vendarle ugotovil, da mu je ob trku počila guma na avtu. Ustavil je, opazili pa so ga tudi policisti. Ponudili so mu alkotest in napihal je 0,77 miligramov alkohola na liter izdihanega zraka, Krepko prek poldrugi promil po starem merjenju. To pa še ni bilo vse. Ko je opravil test, se je zgrudil na tla in se poškodoval po glavi, zato so ga morali odplejati v bolnišnico. Upamo, da ga je izučilo. No, pa tudi prijazno pismo s položnico mu bodo policisti dostavili.

Pa kaj ti bo električni pastir?

Policisti so minuli teden spet poročali o vseh mogočih krajah in tatvinah. Nič presenetljivega ni, če nepridipravi kradejo kolesa, gotovino, nakit, dokumente... Ampak tatiča, ki je na pašniku v okolici Sežane ukradel dva električna pastirja, dva akumulatorja in eno kovinsko škatlo, pa res ne razumemo. Kaj bo počel z električnim pastirjem? No, nekdo pa je iz reševalne sobe na zgornji postaji nihalke na Veliki planini odnesel defiblirator. Pa kaj mu bo defiblirator? Ni treba posebej poudarjati zavržnosti take tatvine. Te naprave namreč rešujejo življenja. Pa že raje vidimo, da se, če se že morajo stresati z elektriko, raje spravijo nad električne pastirje, kajne.

Ali je malček za volanom?

Policisti iz nizozemskega Utrechta so na instagramu zapisali, da so odkrili novega Maxa Verstappna. Šlo je za štiriletnika, ki se je usedel v mamin avtomobil, speljal, trčil v dve parkirani vozili, nata pa bos in v pižami odkorakal naprej po ulici. Tam ga je našel nek občan, ga vzel k sebi v avto in poklical policijo. Ti so bili z bodočim voznikom formule ena kar prijazni, še k zdravniku so ga odpeljali, da ga je pregledal in za tolažbo so mu poklonili medvedka. Kmalu so našli tudi zapuščen avto, odkrili, da je lastnica fantkova mama, jo poklicali in prek telefona povezali mamo in fantka. Ta je začel s rokami kazati, kako je vozil avto in šele takrat se je policistom posvetilo, da je pravzaprav malček vozil avto. To pa še ni vse. Mama, oče, fantek in policisti so skupaj šli do avtomobila. In potem jim je fantek vse lepo pokazal. S ključem je odprl vrata, se vsedel v avto, vtaknil ključ v ključavnico, avto vžgal... Ko pa je pokazal še na sklopko in pedal za plin, so ga pa vendrale ustavili. Bo moral prej še na kak tečaj varne vožnje.