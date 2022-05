DUTB, ki je imel pred tem v lasti okoli 51,23 odstotka vseh delnic, je za delnico ponujal 8,90 evra. Prevzem 48,77-odstotnega deleža Mladinske knjige Založbe bi bil po tej ceni vreden okoli 5,35 milijona evrov, prevzem 32,25-odstotnega deleža pa je tako vreden okoli 3,54 milijona evrov.

Drugi največji delničar Mladinske knjige Založbe je bila do objave prevzemne ponudbe družba TCK z okoli 17,8-odstotnim deležem, okoli 3,3 odstotka je lastnih delnic, je razvidno iz aplikacije protikorupcijske komisije Erar. Družba TCK, ki je bila nekdaj del Hete, slabe banke avstrijske banke Hypo, je od junija 2020 v lasti na Cipru registrirane družbe Ermaged Limited srbskega poslovneža Miodraga Kostića. Ostalih delničarjev je bilo približno 28 odstotkov, založba je imela ob objavi prevzemne ponudbe tudi skoraj petino malih delničarjev.

Delničarji Mladinske knjige založba so sicer pred dnevi na skupščini na predlog DUTB z mesta člana nadzornega sveta odpoklicali Andreja Božiča in ob tem za obdobje štirih let za nadzornike imenovali Mateja Pirca iz tako imenovane. slabe banke, Jožeta Možino, novinarja TV Slovenija, in Nino Marin, donedavno uslužbenko finančnega ministrstva, zdaj pa članico vodstva Istrabenza in Istrabenz turizma.