Robert Golob je v četrtkovem pogovoru za oddajo Tarča na Televiziji Slovenija namignil, kdo bi utegnil zasesti nekatera ključna mesta. Med drugim je dejal, da na čelu Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) znova vidi nekdanjega direktorja inštituta Ivana Eržena. Ta je v kratkem odzivu za STA na vprašanje, ali bi bil ponovno pripravljen prevzeti to funkcijo, zapisal, da »če se bo Milan Krek odločil za odstop, je potem to ena od možnosti rešitve, vsaj začasne«.

A Krekovega odstopa ni pričakovati. Kot pravi, bo še naprej branil NIJZ, ker so po njegovih besedah že do sedaj nekatere politične stranke hotele in bodo očitno še naprej hotele imeti vpliv v inštitutu. Nenavadno se mu zdi, da predsednik ene stranke javno napove menjavo direktorja, saj ima to možnost le svet zavoda, prav tako je za menjavo potreben razlog, ki ni samo politične narave. Ob tem je med drugim izpostavil, da je NIJZ pod njegovim vodstvom izredno izboljšal poslovanje, epidemijo pa so po njegovi oceni obravnavali strokovno.

»To je nedopustno vmešavanje politike. To je v preteklih letih NIJZ naredilo ogromno škode. Pričakujem, da bodo politiki nehali to početi. To je strokovna inštitucija, ki rabi za svoje delo mir, ne pa političnih cunamijev ob vsaki menjavi vlade,« je poudaril. Od predsednika vlade na NIJZ po besedah Kreka pričakujejo, da jih bo podpiral in sodeloval z njimi ter bo varoval integriteto stroke. In da se bo zavedal, da se v strokovnih inštitucijah ne menja ljudi kar čez noč.

Krek: Bili so težki časi in kandidatov ni bilo na pretek

Krek pravi še, da ni strankarsko opredeljen in da ni bil politično kadrovan, saj se je prijavil na redni razpis, na katerega sta se prijavila samo dva kandidata, od tega eden ni izpolnjeval pogojev. Izbran je bil torej kot edini ustrezni kandidat. Po njegovih navedbah »so bili pač težki časi in kandidatov ni bilo na pretek«.

Krek je na čelo NIJZ stopil pred dvema letoma. Novega direktorja NIJZ so iskali po tistem, ko je marca 2020 s položaja odstopila Nina Pirnat, vlada jo je imenovala na čelo direktorata za zdravstveno varstvo na ministrstvu za zdravja. Inštitut je kot v. d. direktorja nato vodil Eržen, ki pa se je kmalu kritično odzval na zaostrovanje omejevalnih ukrepov za obvladovanje novega koronavirusa, za katere se je odločila vlada, zato se je ugibalo, da bi svet zavoda utegnil Eržena razrešiti. A je svet, katerega člane je vlada nedolgo pred tem zamenjala, nato napovedal razpis za imenovanje direktorja s polnimi pooblastili. Poleg Kreka se je na razpis prijavil še mikrobiolog z Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Gorazd Pretnar.

Golob sicer napoveduje verjetne menjave tudi na drugih resorjih, med drugim v vodstvu policije, vojske in Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova). Krožijo že tudi nekatera imena o ministrskih kandidatih. Funkcija ministra za zdravje se nasmiha zdravniku Danijelu Bešiču Loredanu. Ena od prioritet nove vlade, ki bi jo lahko dobili v juniju, pa bo prav priprava na spopadanje z morebitnim novim valom epidemije covida-19 jeseni.