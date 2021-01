Epidemiološka slika v državi se po njegovih besedah izboljšuje, število okuženih se je znižalo. Če se bo tak trend nadaljeval, bi lahko že prihodnji teden razmišljali o sproščanju nekaterih ukrepov, je pribil.

No, preden se preveč veselimo, se spomnimo na dosedanji vladni način sprejemanja protikoronskih ukrepov – skratka, dokler v sredo okoli 22. ure zvečer ne bo česa tvitnil zdravstveni in občasno šolski minister, ki spotoma opravlja tudi funkcijo predsednika vlade, so Krekove besede odveč. Najbolje, kar se nam lahko zgodi, je, da Krek denimo v ponedeljek šole odpre, potem pa jih bo Janša v četrtek spet zaprl.

N.N.