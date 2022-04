Vlada se je za začasno regulacijo maloprodajnih cen določenih naftnih derivatov odločila 14. marca zaradi hudih motenj na mednarodnem in domačem trgu z naftnimi derivati in velikih nihanj cen. Najvišjo dovoljeno maloprodajno ceno neosvinčenega 95-oktanskega bencina na bencinskih servisih po državi je določila pri 1,503 evra za liter, dizla pa 1,541 evra za liter.

Nato je 31. marca določila še najvišje dovoljene veleprodajne cene, in sicer za liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina v višini 1,483 evra, za liter dizla pa 1,521 evra za liter. S tem je bil vladni cilj in namen zaščite potrošnikov dosežen, so danes sporočili z gospodarskega ministrstva.

V vmesnem obdobju so se razmere na trgu naftnih derivatov stabilizirale in kot opažajo na ministrstvu, v Sloveniji trenutno ne zaznavajo motenj in nestabilnosti pri dobavi pogonskih goriv.

Ker se vlada za podaljšanje ni odločila, bosta s 1. majem oba ukrepa prenehala veljati, cene naftnih derivatov pa se bodo lahko znova prosto oblikovale na trgu. Kljub temu na gospodarskem ministrstvu ocenjujejo, da se bodo cene pogonskih goriv v Sloveniji še vedno gibale v okviru povprečja in EU in držav z evrom.

Je pa vlada na četrtkovi seji še za tri mesece podaljšala veljavnost znižanih trošarin na energente, poleg na pogonska goriva še na elektriko, kurilno olje in zemeljski plin za ogrevanje. Znižane trošarine, ki so del ukrepov za blažitev posledic energetske draginje za prebivalstvo in podjetja, bodo tako v veljavi do 31. julija.