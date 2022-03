Janez Janša je v odgovoru na vprašanje nepovezane poslanke Janje Sluga, ki je poudarila, da cene energentov naraščajo že od septembra, od takrat pa vlada ni sprejela niti enega sistemskega ukrepa za njihovo zajezitev, dejal, da se v tem trenutku sprejemajo interventni ukrepi, katerih obseg je določila Evropska komisija, ne pa sistemski.

"Sistemski ukrepi so tisti, ki na dolgi rok rešujejo neko situacijo, a kolikor vem, v Sloveniji nimamo vrelcev nafte, ki čakajo, da jih začnemo črpat," je dejal.

Na besede, da se vlada na rast cen ne odziva, je spomnil na pred kratkim sprejeti zakon, ki prinaša dodatek za blažitev energetske blaginje za določene skupine prebivalcev, medtem ko vsi odjemalci v teh dneh prejemajo nižje položnice za električno energijo. "Vlada je zamrznila plačevanje omrežnine in še nekaterih drugih dajatev, zato je strošek za ljudi bistveno manjši in bo tako še nekaj čas ostalo," je zatrdil.

Glede naftnih derivatov pa je dejal, da če se bo povzročala taka panika, kot smo jo lahko opazovali prejšnji teden, ko so si nekateri v pričakovanju zvišanja cen delali zaloge, potem zalog ne bo nikoli dovolj. "A panika ni potrebna, naftnih derivatov je na svetu dovolj," je zatrdil. Na trgu sicer res prihaja do motenj zaradi ruske agresije na Ukrajino, vendar ruska nafta predstavlja 12 odstotkov ponudbe na svetovnem trgu, kar je mogoče zelo hitro nadomestiti.

Zatrdil je, da vlada špekulacij na trgu naftnih derivatov ne bo dopustila. "Danes bo vlada sprejela uredbo, s katero bo določila najvišje cene naftnih derivatov na črpalkah," je napovedal. Od torka naprej bodo tako te cene regulirale, in sicer bodo sledile nekemu povprečju cen v zadnjih sedmih dneh, ki se izračunava na podlagi evropske metodologije, je dejal. Te cene sicer ne bodo smele biti bistveno nižje kot v sosednjih državah.

Janševa vlada sprostila trg naftnih derivatov

Naj spomnimo, da je prav Janševa vlada leta 2020 povsem sprostila cene naftnih derivatov in trgovcem pustila proste roke pri oblikovanju cene goriva povsod po državi, ne le na bencinskih servisih ob avtocestah. Že pred sprostitvijo cen smo tudi na Dnevniku opozarjali na možnost dviga cen. Vlada je tedaj trdila, da bo marže trgovcev regulirala konkurenca oziroma prihod novih ponudnikov.

Spomnimo tudi, da je časnik Finance pred sprostitvijo trga razklil, da je minister za okolje Andrej Vizjak (SDS) od maja 2020 postal eden največjih malih delničarjev Petrola (skupaj s svojim prijateljem, poslovnežem Darijem Južno). Okoljski minister je od marca 2020 do sprostitve trga kupil 415 delnic Petrola, ob nakupu vrednih več kot 120.000 evrov (že prej jih je imel v lasti 80).

Janša: Priseljenci iz dela nekdanje Jugoslavije večinoma prihajajo na povabilo podjetnikov

Janša je danes v DZ tudi pojasnil, da priseljenci iz dela nekdanje Jugoslavije večinoma prihajajo v našo državo na povabilo podjetnikov, saj delovne sile primanjkuje. Glede kaznivih dejanj med romskimi prebivalci na jugovzhodu države pa je opomnil, da je posebna vladna skupina naslovila tudi to vprašanje.

Premier je izrazil zadovoljstvo z učinki zakonodaje, po kateri ni več mogoče, da imajo številni priseljenci prijavljeno prebivališče na enem samem naslovu. Sicer pa jih večina prihaja v Slovenijo, ker jih povabijo podjetja, je pojasnil. Medtem približno 10.000 brezposelnih v Sloveniji ne želi poprijeti za vsako delo, tako da je zaposlovanje ljudi iz tujine nujno, je poudaril na seji DZ v odgovoru na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča iz SNS.

Vlada se je po Janševih besedah ukvarjala tudi z vprašanjem, kako preprečiti kazniva dejanja in druge neželene dogodke med Romi v jugovzhodni Sloveniji. Ustanovljena je bila posebna vladna skupina, ki je obravnavala konkretne primere, tako da je tovrstnih kaznivih dejanj denimo v Občini Kočevje manj za približno tretjino. Vendar pa bi bilo treba odpravljati vzroke, ne le posledic, je prepričan.

Po njegovih besedah ključen vzrok za to, da je v romski populaciji v nekaterih delih Slovenije občutno več kriminalnih dejanj, tiči v tem, da je proces socializacije običajno moten že na samem začetku. Tako nekatere družine ne pošiljajo otrok v osnovno šolo, čeprav je obvezna, kljub temu pa prejemajo vse socialne prejemke. "To začetno fazo socializacije bo treba vzeti resno, sicer se bomo večno ukvarjali s temi problemi in jih na nek način sami omogočali," je dejal.

Da pa so uspehi možni, kažejo razmere denimo v Prekmurju, kjer je tovrstnih problemov občutno manj, je opomnil.

Glede skrbi za ohranjanje slovenske identitete in kulture, kar je poslanca prav tako zanimalo, je premier povedal, da je bilo v mandatu te vlade v državnih proračunih za ta namen določenih občutno več sredstev kot prej. Spomnil je, da so bila izbrana dela arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani lani vpisana na Unescov seznam svetovne dediščine, letošnje leto pa je Plečnikovo leto, ko obeležujemo 150-letnico arhitektovega rojstva.

Prav tako je izpostavil, da se je v začetku marca izteklo Jurčičevo leto, v katerem je bila pozornost namenjena pisatelju, časnikarju in narodnemu buditelju Josipu Jurčiču.

Jerca Korče iz LMŠ pa se je napovedanemu ustnemu poslanskemu vprašanju Janši o njegovih ravnanjih in izjavah o stanju v državi ob družbeno-političnih razmerah, ki se tako v globalnem kot notranjepolitičnem prostoru hitro spreminjajo, odpovedala.

Janša se po njenih besedah na eni strani predstavlja kot humanitarec, na drugi strani pa je "politično kariero gradil zgolj na tem, da se sovražna retorika uporablja proti beguncem". Tako se je odločila za odpoved poslanskega vprašanja, saj bi v nasprotnem primeru Janša lahko svoj odgovor izkoristi za "dodatno manipulacijo, izkrivljanje resnice in vnašanje še več zmede".