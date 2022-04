Posnetek je prvi dokaz iz Buče, ki kaže prisotnost ruskih vozil in vojakov na cesti, na kateri so ukrajinske sile našle trupla, ko so 1. aprila ponovno zavzele mesto v okolici Kijeva.

Videoposnetek z dne 13. marca namreč prikazuje rusko vojaško vozilo na križišču v bližini treh objektov, ki so bili že na predhodno objavljenih satelitskih posnetkih prepoznani kot trupla civilistov. Tudi na drugem videoposnetku z istega dne je bilo videti rusko vojaško vozilo, ki je vozilo po cesti v smeri trupel. Hkrati je bilo na videoposnetku z 12. marca več ruskih vojakov zbranih okoli vozila, parkiranega pred hišo v neposredni bližini trupel.

Po umiku ruske vojske so slike ubitih ukrajinskih civilistov v Buči povzročile zgroženost po vsem svetu. Skupno so v mestu našli več kot 400 trupel, nekatera pa so imela na hrbtu zvezane roke.

V luči teh dogodkov je Ukrajina večkrat obtožila Rusijo vojnih zločinov. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je v torek med pogovorom z generalnim sekretarjem Združenih narodov Antoniom Guterresom ponovil, da ruska vojska z zločini ni imela nič.