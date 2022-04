Po grozodejstvih v Buči priprava novih sankcij

Ukrajinske sile so v Buči, enem izmed prvih krajev, ki so padli pod rusko okupacijo na začetku vojne, odkrile množične grobove. Trupla otrok, žensk in moških so ležala po cestah, v jarkih, nekateri izmed ubitih so bili ustreljeni v zatilje ali pa so imeli zvezane roke. Proti Rusiji se pripravljajo nove sankcije.