Na stadionu Etihad so bili domači navijači že pred tekmo dobro razpoloženi, saj so glasno prepevali različne pesmi. Njihovi ljubljenci so se jim za bučno podporo hitro oddolžili. Tekma se še ni dobro začela, ko je moral vratar Reala Madrida Thibaut Courtois po žogo v mrežo. Riyad Mahrez je prodiral po desni strani, nasprotni igralci pa so mu pustili preveč prostora, kar je znal kaznovati. Z natančnim predložkom je v kazenskem prostoru našel Kevina De Bruyna, ki je zadel z glavo. Manchester City kljub zgodnjemu vodstvu ni popuščal in bil za to nagrajen v 11. minuti. Tokrat je z leve predložek v kazenski prostor poslal De Bruyne, Gabriel Jesus je bil spretnejši od Davida Alabe in semafor na stadionu je kazal že 2:0 v korist gostiteljev. Ti so z bliskovitimi protinapadi še naprej povzročali sive lase Realu Madridu. Mahrez je v enem sebično streljal proti golu, a imel na drugi strani povsem samega Phila Fodena, ki bi ob natančni podaji žogo le še porinil v gol. Nekaj trenutkov kasneje je Foden s strelom žogo za las poslal mimo desne vratnice Reala Madrida. V času popolne prevlade Manchestra Cityja pa je pičil kraljevi klub. Po lepem predložku Alabe je žogo odlično zadel kdo drug kot Karim Benzema in poskrbel za znižanje zaostanka.

Kjer sta moštvi ostali v prvem, sta nadaljevali v drugem polčasu. Po treh minutah je Mahrez ušel po desni strani, že matiral Courtoisa, pot žogi v mrežo pa preprečila vratnica. Odbito žogo je proti golu znova usmeril Foden, a je pred golovo črto zadel Danija Carvajala. Nekaj minut kasneje se je City le veselil tretjega zadetka. Agresivno pokrivanje je obrodilo sadove, saj je po ukradeni žogi Fernandinho imenitno našel Fodna, ki je zadel z glavo. Domači navijači se še niso nehali veseliti, ko so znova vodili le za en gol. Obrambi Cityja je pobegnil hitri Vinicius Junior in razveselil gostujoče navijače. Po minutah zatišja so znova pičili Angleži. Pri prodoru je bil storjen prekršek na Aleksandrom Zinčenkom, a je sodnik Istvan Kovacs pustil prednost. Žoga je prišla do Bernarda Silve, ki je s pravim projektilom presenetil Curtoisa. A golov s tem še ni bilo konec. V 80. minuti je nesrečno z roko v kazenskem prostoru igral Aymeric Laporte, s »panenko« pa je Edersona ugnal Benzema in postavil končni izid 3:4.