Madridčani so v lovu že na 15. zvezdico v ligi prvakov v četrtfinalu izločili še enega angleškega predstavnika Chelsea. Na obeh dvobojih so bili boljši z 2:0. Junak povratne tekme v Londonu je bil z dvema goloma Rodrygo. City je velik delež v četrtfinalu opravil na prvi, domači tekmi, ko je nemški Bayern iz Münchna ugnal s 3:0. Povratna se je končala z neodločenim izidom 1:1.

Madridčani poleg tega branijo krono z lanske sezone, ko so v finalu premagali Liverpool z 1:0. Nogometaši Cityja so tam igrali leto prej, a so morali na koncu z enakim rezultatom premoč priznati Chelseaju.

Moštvi sta si sicer v polfinalu nasproti stali že lani. Takrat so sinje modri na prvi tekmi doma slavili s 4:3. Tudi na gostovanju jim je dolgo kazalo na napredovanje, nato pa je v 90. minuti dvoboja dvakrat udaril Rodrygo in z enajstmetrovke še Karim Benzema za dramo na Santiagu Bernabeu in napredovanje Reala.

Povratni polfinalni tekmi bosta 16. in 17. maja, finale pa 10. junija v Istanbulu.