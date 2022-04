Strokovno osebje podjetja Medico home ponuja svetovanje vsem potencialnim kupcem prek klicnega centra, elektronske pošte ali družbenih omrežij, saj fizične trgovine nimajo, zato sta strokovnost in pristop do kupcev še toliko bolj pomembna. Kupcem zato ponujajo možnost preizkusnega obdobja, ki ga lahko izkoristijo pri ponudbi vzmetnic za vsakodnevno uporabo. V primeru, da kupcu vzmetnica ne odgovarja, je pretrda ali premehka, pa prek pogovora ugotovijo, kje je težava, in kupcu ponudijo tri nove možnosti, prek katerih pridejo do primernega ležišča.

Ines Mavrič iz podjetja Vitapur prav tako pravi, da je pri izbiri ležišča pomembnih več dejavnikov: vse od teže posameznika, pričakovanj, cene in drugih morebitnih težav pri spanju ali zdravju. »Vsekakor pa je najbolj pomemben občutek udobja tako zvečer kot zjutraj. Najboljši občutek udobja dosežemo, kadar se ležišče optimalno prilagodi vsakemu delu telesa. To je tudi najpomembnejši cilj pri razvoju naših ležišč. Če poskrbimo za svoje udobje, se zbujamo polni energije, brez bolečin in zaležanosti,« še pravi.

Najpogostejša napaka, ki jo opažajo pri Vitapurju, je, da si stranka izbere ležišče, ki ni primerne trdote zanjo. »Ležišč je res veliko, zato je zelo pomembno, da stranki ob nakupu pomaga strokovnjak. Vsa naša ležišča lahko preizkusite v svoji najbližji trgovini Vitapur, tam pa vam bodo naši svetovalci z veseljem pomagali do prave izbire. Hkrati lahko izpolnite tudi spletni vprašalnik 'Vodič do nakupa ležišča', ki vam pomaga pri odločitvah in vas po korakih vodi do tipa ležišča, ki je najprimernejše za vaš spanec,« pravi Mavričeva.

Trdota ležišča

»Srednje trde vzmetnice so namenjene predvsem spanju na boku, vzmetnice trše kategorije pa so namenjene osebam, ki spijo na hrbtu ali trebuhu. Obstajajo tudi izjeme za srednje trde in trde vzmetnice, ki pa so odvisne od telesne teže uporabnika in posteljnega dna, uporabljenega pod vzmetnico. V nekaterih primerih bi osebam z nižjo telesno težo ustrezala tudi srednje trda vzmetnica, ki je primerna za spanje na hrbtu ali trebuhu, za osebe z višjo telesno težo pa bi lahko ustrezala vzmetnica trše kategorije, ki je primerna tudi za spanje na boku,« pojasni sogovornica in dodaja, da je teh odtenkov ležišč res veliko. Zato pred nakupom vzmetnice svetuje pogovor s strokovnjakom, saj je treba osebam, ki spijo na boku, zagotoviti ugrezanje na območju bokov, osebam, ki spijo na hrbtu ali trebuhu, pa oporo na teh predelih, da ne bi prišlo do nepotrebnih bolečin.

O trdoti ležišča in najpogostejših napakah pri izbiri primerne trdote pa pri Vitapurju pravijo: »Pri izbiri trdote ležišča je najpomembnejše merilo naša telesna teža in morebitne želje. Načeloma velja pravilo, da so mehkejša ležišča primerna za osebe s telesno težo do 75 kg, ležišča srednje trdote za osebe s 75–100 kg, trša ležišča pa so primerna za osebe nad 100 kg. Seveda pa se to razlikuje od vsakega posameznika. Telesna teža je zelo pomembna pri izboru, saj če si izberemo ležišče iz neustreznega materiala, močno skrajšamo življenjsko dobo ležišča in takšno ležišče kaj kmalu ne bo več udobno.«

Posteljno dno

Poleg kakovostne vzmetnice igra pomembno vlogo pri udobnem, sproščujočem in predvsem zdravem spanju tudi posteljno dno.

»Polna podlaga vzmetnici ne zagotavlja zračnosti, kakršno ponuja elastično dno ali letvice. Prav zato se na polni podlagi ne priporoča uporabe vzmetnic iz pene. Daljšo življenjsko dobo vzmetnici zagotavljajo letvice, ki naj bodo nameščene v maksimalnem razmiku petih centimetrov. Pri nas priporočamo elastično dno, prav tako z maksimalnim razmikom do pet centimetrov. To dno je tudi odlična izbira za katero koli vrsto vzmetnice,« pojasni Dragana Pandža.

»Posteljno dno je zelo pomembno, saj ležišču zagotavlja zračnost, odvajanje prekomerne vlage in ustrezno prožnost ob premikanju ležišča. Če imamo neustrezno dno, ležišče ne bo pravilno podpiralo našega telesa. Pravo letveno dno pa tudi zavira posedanje ležišča, ga stabilizira in mu seveda obenem podaljša življenjsko dobo. Posteljno dno izberemo glede na tip ležišča. Fiksno letveno dno brez gibljivih letvic priporočamo za žepkasta ležišča, klasične vzmetnice in hibridna ležišča. Vpeto letveno dno pa priporočamo za ležišča iz pene ali lateksa, saj ta ležišča potrebujejo dodatno zračenje,« pa dodaja Ines Mavrič iz Vitapurja.

Vzmetnice na zakonski postelji

Ena vzmetnica za eno posteljo ali dve različni vzmetnici je vedno vprašanje, ko se izbira ležišče za zakonsko posteljo. Za to vprašanje ima sogovornica iz podjetja Medico Home enostaven odgovor: »Vse je odvisno od vašega individualnega dojemanja in potrebe. Vsekakor pa je ena vzmetnica znotraj okvirja zakonske postelje bolj praktična, saj se tako izognemo morebitni sredinski luknji, ki rada nastane pri izbiri dveh vzmetnic znotraj enega okvirja. Vsekakor ne priporočamo dveh vzmetnic na eni postelji v primeru, da je postelja brez okvirja, saj vzmetnic v tem primeru nič ne drži skupaj, s tem pa se med spanjem lahko razmakneta. Do neke mere ju skupaj tako drži le rjuha, kar pa seveda ni praktična izbira.«

«Če zakonsko posteljo uporabljata dve osebi z veliko razliko v telesni teži, priporočamo dve ločeni ležišči. Na ta način lahko oba partnerja individualno izbereta trdoto, ki ustreza njunim željam in telesni teži. Enojna ležišča pa so dober izbor v primerih, ko imata partnerja podobno telesno težo in nimata različnih želja pri trdoti ležišča,« sklenejo pri Vitapurju.

Otroška postelja

Pomembna je tudi izbira otroškega ležišča. Otroci namreč še rastejo in se razvijajo, zato ob nakupu otroške vzmetnice drži, da je treba zanjo nameniti nekaj več denarja ter izbrati primerno in kakovostno.

»Otroška vzmetnica naj bo trda, saj takšna zagotovi podporo in pravilen razvoj v predelu hrbtenice. Še posebej pomembno je, da so vzmetnice za otroke izdelane v eni sami coni udobja, saj je tako zagotovljena enakomerna podpora vzdolž celotne vzmetnice v različnih fazah otrokovega življenja, v katerem se razvijata tako njegova telesna višina kot tudi teža,« pojasnjuje Dragana Pandža.

Da je trdota otroškega ležišča ključnega pomena, se strinjajo tudi pri Vitapurju in dodatno pojasnjujejo: »Vzmetnica se mora spreminjati glede na starost otroka. Za novorojenčke izberemo ležišče, ki bo v prvih mesecih nekoliko trše.

Priporočljiva so ležišča z dvema trdotama, ki jih lahko po nekaj mesecih obrnemo na mehkejšo stran. Je pa zelo pomembno, da pri odraščajočih otrocih ne izberemo pretrdega ležišča, saj ne bo zagotavljalo podpore po celotni dolžini hrbtenice in se otrok ne bo dobro spočil. Zelo podobno je pri premehkem ležišču.«