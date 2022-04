Poklukarjevi darovi

Bolj ko se mandat približuje zaključku, gosteje so posejane radodarne geste. Ministra Janeza Poklukarja v bolnišnicah in zdravstvenih domovih te dni vidijo pogosteje, kot so ga kadarkoli. Na obiske ne prihaja praznih rok. V vrsti zdravstvenih domov, za katere so sicer odgovorne občine, se lahko nadejajo milijonskih vlaganj v obnove ali nove prostore. Pred volitvami so nenadoma uresničljivi tudi veliki projekti, kot je obnova osrednje stavbe ljubljanskega UKC. Tik pred zdajci je prišlo na vrsto še podeljevanje koncesij.