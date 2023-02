Boštjan Poklukar s svojimi delovnim izkušnjami na področjih zaščite, reševanja in vojske ter vodenja resorja za notranje zadeve v vladi Marjana Šarca po oceni premierja Roberta Goloba »pozna vse sisteme in je zaradi tega človek, ki se bo v ta sistem z lahkoto vpeljal na pravi način«.

Golob je danes ponovil tri prednostne naloge Poklukarja, ki jih slednji izpostavil že na predstavitvi pred matičnim parlamentarnim odborom. Po premierjevi oceni bodo te prioritete zaznamovale ne samo delo policije in notranjega ministrstva, pač pa celotne države.

Tri prioritete

Na prvo mesto je Poklukar postavil boj proti korupciji, kar je tudi prioriteta cele vlade, je poudaril Golob. Vsesplošna korupcija se je v zadnjem času razmahnila, Slovenija pa neslavno pada na lestvicah zaznave korupcije. »Temu moramo narediti konec,« je dejal in napovedal tudi spremembo kazenske zakonodaje in sodne reforme, če bo treba.

Med Poklukarjevimi prednostnimi nalogami bo tudi upravljanje migracij. Kot je danes dejal Golob, bodo nadaljevali z umikom ograje na slovensko-hrvaški meji. »Jasno pa je tudi, da moramo od vstopa Hrvaške v schengen okrepiti nadzor nad zunanjo schengensko mejo. Slovenija bo aktivno sodelovala tudi pri tem, kako pomagati sosednji Hrvaški, da bo nadzor nad njeno schengensko mejo bolj učinkovit,« je napovedal.

Tretja Poklukarjeva prioriteta pa je depolitizacija policije. Po Golobovih besedah Poklukar natančno ve, da je biti minister politična funkcija ter da se zaveda razmejitve med policijo, direktoratom za policijo in druge varnostne naloge ter ministrom. »Verjamem, da so nesporazumi, ki smo jim bili priča v preteklem letu na tej relaciji, stvar preteklosti, ker se Boštjan Poklukar zaveda, da je politični funkcionar in zaveda se, kje so meje, ki jih ne sme prestopiti v relaciji do policije,« je poudaril predsednik vlade.

Poleg depolitizacije ministrski kandidat napoveduje tudi profesionalizacijo policije, tudi s pripravo kariernega napredovanja. »Sredstva za to, da se policija dejansko in dokončno modernizira, so v proračunu za letošnje leto in prihodnje leto zagotovljena, Boštjan Poklukar pa je tisti, ki bo to modernizacijo tudi izpeljal,« je prepričan Golob.

Poslanci SDS ponovno zapustili sejo

Začetek današnje seje, ki se morala začeti ob 9. uri, je predsedujoča DZ Urška Klakočar Zupančič »zaradi zadržanosti predlagatelja« prekinila za eno uro. Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec je nato ob nadaljevanju seje zahtevala obrazložitev odločitve za prekinitev, saj da poslovnik dopušča predlagateljevo odsotnost pri obravnavi točke. Klakočar Zupančičeva je na to odgovorila, da poslovnik tudi dopušča, da lahko predsedujoči sejo prekine brez obrazložitve. Dodala je še, da je prišlo »do nepredvidenega in nepričakovanega zadržka«, o katerem so bili obveščeni tik pred sejo. Poslanka Godec z odgovorom ni bila zadovoljna, poslanska skupina SDS, v kateri menijo, da je predsednica DZ s tem kršila poslovnik, pa je nato ob začetku Golobove obrazložitve zapustila dvorano.

Odhod poslancev SDS je v svojem nastopu komentiral Golob, ki je ob napovedi boja proti korupciji dejal, da prazne poslanske klopi kažejo na to, kdo se boji preiskovanja korupcije.