Nafta! Plin! Žito! Mir!

Trenutek stiske. Sedemindvajset jih čepi v obroču. »Bežimo! Proti nam gresta dva, mi smo pa sami.« Eden najbolj ganljivih prizorov iz stripa Alan Ford in sejne sobe evropske komisije. Vse je narobe. Svet se nam je podrl. Kam se lahko skrijemo? Nafta! Plin! Žito! In potem vedno isto usodno vprašanje. Kje so Američani? Bodo kaj naredili ali nas bodo pustili same?