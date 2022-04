Predsednica stranke, ki se sicer na parlamentarne volitve podaja tretjič, je na današnjem dogodku ob sklepnem delu kampanje poudarila, da stranka z vsakimi volitvami izboljša rezultat. To pričakujejo tudi tokrat, ciljajo pa na rezultat, ki bi jim prinesel osem do deset poslanskih mandatov v DZ, je dejala.

Hkrati je ocenila, da je za stranko uspešna predvolilna kampanja, v kateri so se podali med ljudmi, jim predstavili program ter na terenu dobili potrditev, da jim ljudje zaupajo. Po njenih besedah je slednje rezultat tega, da so v preteklosti dokazali, da tudi v najtežjih časih znajo in zmorejo. »Naredimo točno to, kar je v določenem trenutku za državo potrebno,« je dejala.

Slovenijo sicer v nedeljo čakajo pomembne volitve, meni Bratuškova. Ob tem je kritiko usmerila tudi v aktualno vlado, ki je po njenem prepričanju ljudi razdelila kot še nikoli, ob tem pa ne spoštuje ustave, pravne države, človekovih pravic in se ni pripravljena soočiti z dejanskim stanjem in gospodarskimi napovedi. »T so podatki, s katerimi moramo živeti, naša naloga pa je, da ljudem povemo, kaj bo treba v prihodnosti narediti,« je prepričana. Ob tem je volivce pozvala, naj se v čim večjem številu udeležijo volitev. Napovedala je, da se bodo v SAB še naprej borili, da bo Slovenija 24. aprila stopila na pravo pot.

Vajgl: SAB ni podlegel »kleptokratskim apetitom«

Podporo stranki je danes izrazil tudi nekdanji zunanji minister in evropski poslanec Ivo Vajgl. Kot je dejal, v SAB vidi »moralne kvalitete, ki večini strank v Sloveniji manjkajo«. Meni namreč, da stranka ni podlegala »kleptokratskim apetitom«, ni vpletena v številne afere, njeni člani pa povedo, kar imajo za povedati.

Ob tem je še poudaril, da mora Slovenija ostati članica jedrne skupine EU, skupine, v kateri se ne dvomi, da se bo pridružila večini. Po njegovem mnenju mesto Slovenije namreč ne sme biti ob boku madžarskega premiera Viktorja Orbana.

Pavlič: Volitve se dobijo v finišu

Zbrane je nagovoril tudi generalni sekretar stranke Jernej Pavlič, ki je spomnil, da so do volitev sicer le še štirje dnevi, a »volitve se dobijo v finišu«, kar je SAB po njegovih besedah že večkrat tudi dokazala. Kot je še napovedal, bodo kampanjo aktivno peljali do konca, vse do nastopa predvolilnega molka.

Sicer pa so kandidati za poslance danes ponovno izpostavili ključne točke programa, s katerim se SAB podaja na volitve. Med drugim so izpostavili pomen samooskrbe s prehrano in energijo, zelene preobrazbe ter izzive, ki Slovenijo čakajo na področju zdravstva in skrajšanja čakalnih dob, ekonomije in gospodarskega razvoja.