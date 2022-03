Alenka Bratušek: Volilcev ne bomo nikoli izdali

Predsednica SAB Alenka Bratušek je v dobrih desetih letih od vstopa v politiko med redkimi novimi obrazi, ki so preživeli in to večkrat potrdili na volitvah. Letošnje parlamentarne volitve bodo ključne, ne le za SAB, ampak tudi za Slovenijo, pravi. Ključen element za obstanek v politiki, dodaja, je zaupanje volilcev.