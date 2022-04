Medgeneracijsko koalicijo Slovenije sestavljajo Mladinski svet Slovenije, Dijaška organizacija Slovenije, Študentska organizacija Slovenije in Zveza društev upokojencev Slovenije. Predsednik koalicije in mladinskega sveta Miha Zupančič je dejal, da naj politika problematike mladih in starejših rešuje z »največjo odgovornostjo in prioriteto«. »Ker nas politika večkrat ne jemlje resno, je prav, da se zato v še večjem številu odpravimo na volitve,« je mlade pozval Zupančič. Po njegovih besedah bodo mladi lahko le z močnejšo participacijo jasneje in glasneje postavili svoje zahteve.

Predsednik dijaške organizacije Simon Trussevich je poudaril, da je ena od njihovih ključnih prioritet decentralizacija države, kar zahtevajo tudi od odločevalcev. Javni potniški promet bi moral biti trajnosten, zato pričakujejo ureditev železniških in avtobusnih povezav, saj želijo »mladim omogočiti dobre možnosti za mobilnost«.

Dijaki podpirajo gradnjo drugega bloka Nuklearne elektrarne Krško

Dijaki se zavzemajo za zeleni preboj in se zavedajo globalnega segrevanja. Zavzemajo se za ogljično nevtralno Slovenijo do leta 2050 in zaprtje Termoelektrarne Šoštanj v desetih letih. Podpirajo gradnjo drugega bloka Nuklearne elektrarne Krško in so za vse možnosti obnovljivih virov energije. Zavzemajo se za digitalizacijo šolstva in spremembo vpisnih pogojev na fakultete, na način, da se pri vpisu upoštevajo tudi obštudijske dejavnosti.

Slovenija potrebuje nove študentske domove ter zvišanje subvencij za bivanje tako v domovih kot pri zasebnikih, je opozorila predsednica študentske organizacije Marike Grubar. Na področju duševnega zdravja je treba urediti sistemsko financiranje aktivnosti in programov v študijskih središčih, menijo. Od politikov po njenih besedah ne želijo »pavšalnih, neizvedljivih ali celo bombastičnih obljub, želimo predloge za spremembe, ki bodo jasno oblikovani«.

Predsednik zveze društev upokojencev Janez Sušnik pa je poudaril nespoštovanje člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki govori o letnem dodatku. Sedanja vlada je sicer po njegovih besedah pripomogla k boljšemu položaju upokojencev. Od nove vlade pa pričakujejo uskladitev pokojnin z višino inflacije.