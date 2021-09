Most medgeneracijskega sodelovanja

V Cankarjevem domu se danes začenja 20. Festival za tretje življenjsko obdobje, ki bo potekal do 1. oktobra, mednarodnega dneva starejših. Tudi ob letošnjem jubileju bodo starostniki iz vse Slovenije in tujine, skupaj s številnimi organizacijami ter javnimi zavodi, z vsebinami gradili medgeneracijski most in krepili odnose med starejšimi. Obisk je brezplačen.