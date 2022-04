Največja pridobitev je senčna in protivetrna zaščita

Podaljšek hišne strehe smo skrajšali in vključili v strukturo novega lesenega objekta. Nadstrešek zaobjema kuhinjo z ognjiščem in žarom, jedilnico in transparentno pergolo, ki v hišo prepušča sončno svetlobo. Zaradi močnih SZ vetrov in padavin so kuhinjske stene polno pozidane s treh strani. Zahodna stena skladišči drsna horizontalna senčila, po neslišnih vodilih jih prestavimo takrat, ko piha, dežuje ali pripeka. Za vodenje služijo kovinske talne rešetke s funkcijo zbiranja in odtekanja vode, ki teče po senčilih. Vsi izpostavljeni elementi so zaščiteni z opečnatimi pločevinastimi obrobami in zaključki.

Svetloba čez dan in čez noč

Ker zunanja kuhinja nima odprtin in zaradi nočnega bivanja sta načrtovanje in oblikovanje svetlobe ključnega pomena za pravilno postavitev svetlobnih teles. Rezultat so vgrajeni LED-trakovi, ki z izbiro pravega profila in stekla ponujajo enakomerno osvetljenost. Pod kuhinjsko polico podnevi in ponoči funkcionalno osvetlijo delovno površino, v tramovih nad jedilnico pa osrednji prostor za večerjo na prostem. Izbor takšnih svetil poudarja diskretnost, z zatemnilnikom pa lahko svetlobo v vsakem trenutku pridušimo in uživamo v ambientalni svetlobi ognja ali sveč.

Sodobnost prepletena s tradicijo

Smrekova konstrukcija in talne obloge se prilagajajo barvi stavbnega pohištva. Dopolnjujoča rdeča opeka je brezčasen sinonim dobrega okusa, ki se nadgrajuje v dekorativnih lončenih svetilih. Življenje objektu vdahnejo gostoljubni domačini, ki pridelek iz sadovnjaka preoblikujejo v jabolčno peneče vino in ga ponudijo v ambientu narave. Nazdravljamo Dolenjcem, ki so jim pri gradnji pomembni naravni materiali, okoljska skrb in ogljični odtis!