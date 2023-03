Kuhinje na prostem so širok pojem, ki zajema tudi klasični žar na drva. Naši nasveti se deloma dotikajo tudi njih, še bolj pa se bomo posvetili uporabnosti in urejanju površin z zahtevnejšo infrastrukturo – s tekočo vodo, s površinami za pripravo hrane, shrambo za posodo, pripomočke in hrano, po možnosti še s hladilnikom ter več različnimi kuhališči.

S klasičnim kuhališčem bo kuhinja uporabna vsak dan

Izbira vrste kuhališča je dobro izhodišče za oblikovanje ideje o letni kuhinji. V večjih kuhinjah lahko uredimo več različnih virov toplote, a najpogosteje se uporablja enega ali dva. Običajno gre za klasične ali plinske žare, pečice za pico in tudi klasična kuhališča. Slednja lahko razdelimo na plinska, steklokeramična in indukcijska; vsem je skupna velika vsestranskost, žal pa tudi veliko dodatnih zahtev. Zagotoviti moramo prostor za plinsko jeklenko oziroma električni dovod, za pravo uporabnost pa potrebujemo tudi več prostora za lonce, pokrovke in kuhinjske pripomočke. Klasična kuhališča so za uporabo najbolj enostavna in z njimi je letno kuhinjo najlažje spremeniti v prostor, kjer redno kuhamo v toplih mesecih – pa čeprav samo za pripravo kave. Plinski in predvsem klasični žar zahtevata več časa za pripravo, pa tudi uporaba je manj enostavna. Žari na oglje ali drva zahtevajo tudi spretnega uporabnika, delo je nekoliko bolj umazano, je pa čar priprave hrane na pravi žerjavici neprimerljiv z drugimi alternativami, da izjemnega okusa tako pripravljene hrane niti ne omenjamo.

Elektrika je nujna, voda nekoliko manj

Infrastrukturne zahteve kompleksnih letnih kuhinj so precejšnje. Električni in vodovodni priključki imajo svoje zahteve, ki jih je v spreminjajočem se zunanjem okolju težje doseči. Umivalno korito je v letni kuhinji zelo uporabno, a je vodovodna napeljava po koncu sezone izpostavljena nizkim temperaturam. Četudi cevi ob koncu sezone prek namenskega ventila spraznimo, jih moramo vseeno dobro zaščititi pred zmrzaljo, da nas nizke temperature v prehodnem obdobju ne presenetijo. Poseben izziv je tudi odvajanje vode iz korita, kar je pogojeno s konfiguracijo terena in lokacijo drugih odtokov. Električna napeljava v letni kuhinji mora biti praviloma na ločeni varovalki (ali več njih), da se prepreči težave s preobremenitvijo. Računati moramo na napeljavo do luči, vtičnic in kuhinjske opreme. Izvedbo prepustimo izkušenemu izvajalcu in se je ne lotevamo sami s pomanjkljivim znanjem, ki bi lahko botrovalo požarni nevarnosti celotnega projekta.

Lokacija in konfiguracija

Pri iskanju primernega prostora za zunanjo kuhinjo si moramo zastaviti kar nekaj vprašanj, da bolje razumemo njen potencial. Na kakšni oddaljenosti je hiša? Kje je vrt? Kje se lahko usedemo in pojemo obrok? Upoštevati moramo, kako se lokacija obnese ob dežju, nevihti, močnem vetru in ob poletni vročini. Letne kuhinje so najpogosteje postavljene v neposredni bližini stanovanjskega objekta. Takšna izvedba je optimalna z vidika uporabnosti in optimiziranja stroškov – kuhinjske elemente lahko podstavimo pod obstoječ nadstrešek, enostavneje bomo rešili vprašanje električne in vodovodne napeljave, dobrodošla je tudi bližina kopalnice in primarne kuhinje. Za manjšo letno kuhinjo potrebujemo 5–10 m2 površine, na katero moramo umestiti prostor za kuhanje, pripravo hrane, shranjevanje pripomočkov in sestavin, morda tudi korito in hladilnik. S hladilnikom se bistveno razširi možnost shranjevanja živil, vendar je treba spomniti, da so hladilniki narejeni za uporabo v notranjih prostorih s stalno temperaturo. V spreminjajočih se temperaturah in zračni vlagi ter ob izpostavljenosti prahu lahko pride do težav pri delovanju, večje porabe in pogostejših okvar. Na voljo so tudi posebni hladilniki za zunanjo uporabo, vendar pričakujte bistveno višjo ceno.

Včasih je že priprava kave dovolj

Glavni kriterij za ureditev zunanje kuhinje je konec koncev njen namen. Od načina uporabe je odvisno, kam postavimo kuhališče, kje bodo miza in stoli, kje shranjevalne površine. Bo kuhinjo hkrati uporabljalo več oseb? Bi radi med kuhanjem ohranjali pogovor z gosti? Če bi si radi občasno popestrili sobotno pripravo hrane, jutranje kuhanje kave ali druženje z obiski, lahko koncept ohranimo precej enostaven. Pogoste so tudi letne kuhinje, namenjene predvsem vlaganju zelenjave, pripravi večjih obrokov in sušenju zelenjave. Maksimalno uporabna letna kuhinja je po kompleksnosti primerljiva s klasično kuhinjo v notranjih prostorih, izvedba pa je zaradi zahtevnejših pogojev morda še težja. S smiselno razporeditvijo bo uporabna tudi enostavna letna kuhinja, v kateri je morda samo en bolj prestižen kos kuhinjske opreme. Velike letne kuhinje naj bodo dobro zasnovane, da se bo naložba obrestovala z brezštevilnimi kuharskimi podvigi na prostem že v prvi sezoni.