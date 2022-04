Na podlagi sprejetega pravilnika se bo kadrovski normativ v domovih za starejše in posebnih socialno varstvenih zavodih postopno povečeval do leta 2030, in sicer tako, da se bo na vsaki dve leti uveljavila petina predpisanega dodatnega kadra. Prva petina povečanja kadrovskega normativa se bo uveljavila septembra letos, naslednje povečanje bo sledilo marca 2024 in nato na vsaki dve leti do marca 2030, so danes sporočili z ministrstva za delo.

Pri storitvi institucionalnega varstva starejših se bo do leta 2030 tevilo zaposlenih glede na veljavni kadrovski normativ povečalo za 46 odstotkov, pri posebnih socialno varstvenih pa glede na trenutni obseg zaposlitev za 30 odstotkov. V povprečnem domu starejših s kapaciteto 150 mest se bo tako po navedbah ministrstva do leta 2030 število zaposlenih povečalo za 15 zaposlitev (4 dodatne zaposlitve na osnovni oskrbi, 9 zaposlitev na socialni oskrbi ter 1,5 zaposlitev za administrativne ter finančno računovodske naloge), skupno pa naj bi se do leta 2030 število zaposlenih v obstoječi mreži izvajalcev povečalo za več kot 2200.

Ostale spremembe pravilnika zajemajo tudi opredelitev možnost nadomeščanja delovnih mest med posameznimi tarifnimi razredi delovnih mest, možnost kombiniranja strukture zaposlenih pri socialni oskrbi znotraj profilov, posodobljena terminologija in opis storitev... Med upravičence so vključene tudi osebe s težavami v duševnem zdravju, osebe z motnjami v duševnem zdravju, ki so nameščene s sklepom sodišča na varovane oddelke, in osebe, ki zaradi posledic upada kognitivnih funkcij potrebujejo delno ali popolno pomoč in nadzor.

Pravilnik, ki se je v delu, vezanem na standarde in normative, nazadnje spreminjal pred enajstimi leti, bo v Uradnem listu objavljen predvidoma v petek.