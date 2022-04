V SDS so poudarili, da je namen njihove spletne kampanje predstaviti projekte, ki prebivalcem po celotni Sloveniji izboljšujejo kakovost življenja. »Gre za projekte, ki jih je vlada pod vodstvom SDS potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih tudi dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni,« so zapisali v odgovoru občini. Projekti so financirani iz kombinacij različnih virov - proračunskih, občinskih ali evropskih sredstev, pri nekaterih projektih kot investitor ali soinvestitor nastopa tudi zasebni vlagatelj, so dodali.

Ob tem so se opredelili tudi do projektov, ki so na predvolilnih oglasih SDS zmotili slovenjgraško občino. »Vrednost celotnega projekta zimski bazen in urbani park znaša 8.615.337 evrov, od tega je bilo po podatkih ministrstva za okolje in prostor, ki ga vodi minister iz kvote SDS, odobrenih proračunskih in EU sredstev 5.184.926 evrov. Za obnovo kulturnega doma Slovenj Gradec pa je s strani ministrstva za kulturo, ki ga prav tako vodi minister iz kvote SDS, bilo namenjeno 196.737 evrov, celotna vrednost projekta pa je znašala 300.000 evrov,« so našteli.

»Glede na vse navedeno lahko ugotovimo, da je bilo zaradi dela SDS v vladi načrtovanje, izvajanje in dokončanje projektov na lokalni ravni pospešeno, odobrena so bila sredstva za obnovo, izgradnjo, prav tako so bile povišane povprečnine,« so zaključili v SDS.