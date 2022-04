V aktualni številki Troble, glasila občine Velike Lašče, je pod sloganom »Alenka Jeraj gradi Velike Lašče #zate« objavljen predvolilni oglas, v katerem kandidatka SDS obljublja, da bo, če bo izvoljena za novi mandat, poskrbela, da bo velik del sredstev, ki jih bo Slovenija v višini več kot 10 milijard evrov prejela za okrevanje, dobila tudi občina Velike Lašče. Oglas se nato nadaljuje z navedbami o tem, kako je SDS v iztekajočem se mandatu občini Velike Lašče zagotovila sredstva za šolo in vrtec ter dokončanje obnove gradu Turjak, pri čemer bo, kot je še zapisano, kandidatka Alenka Jeraj »še naprej podpirala kulturni turizem v Velikih Laščah«, kar je poslanka podkrepila s svojo fotografijo pred turjaškim gradom.

Na oglas se je v občinskem glasilu pod naslovom Kibernetski napad na urejevalnik besedila med tiskanjem Troble? jasno odzval župan občine Velike Lašče dr. Tadej Malovrh. Zapisal je, da je predvolilni oglas daleč od realnosti in močno zavaja, pri tem pa opozoril, da so projekti in dosežki, navedeni v strankarskem oglasu, zasluga občine. Ali kot je pojasnil še za Dnevnik: »Predvolilni oglas, ki ga je Alenka Jeraj poslala v objavo v velikolaško glasilo Trobla, je lahko za nepozornega bralca ali neaktivnega občana zavajajoč, saj sporoča, da je vse, kar se je dobrega in naprednega zgodilo v občini Velike Lašče, posledica nesebičnega prizadevanja poslanke. S tem se razvrednoti trdo delo občinske uprave, občinskega sveta in aktivnih občanov, ki jih vodi, povezuje in koordinira župan.« Zaradi zavajajoče vsebine oglasa, kot še pravi Malovrh, je v »alarmantnem sporočilu« podal pravilne navedbe, »kar je seveda opozorilo, da se v naši občini nihče ne bo kitil s tujim perjem in da naša občina ni politični poligon«. Sogovornik je hkrati spomnil, da je SDS takšen pristop uporabila tudi v nekaterih drugih občinah, in poudaril, da tudi tam župani niso ostali tiho.