Trend vračanja beguncev v Ukrajino se pospešuje. V prvih tednih ruske invazije so se v Ukrajino vračali predvsem moški, v državo pa zdaj množično vstopajo tudi ženske in otroci, ki potujejo na ozemlja, ki jih je osvobodila ukrajinska vojska, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Med begunci sicer prevladujejo ženske in otroci, ki po podatkih Urada visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) predstavljajo približno 90 odstotkov vseh beguncev iz Ukrajine - moškim starim od 18 do 60 let je izstop iz države namreč prepovedan.

Trenutno uradnih podatkov o skupnem številu beguncev na Poljskem ali v drugih državah Evropske unije še ni, UNCHR pa ocenjuje, da je državo zapustilo že 4.547.735 ljudi, še dodatnih 7,2 milijona pa je notranje razseljenih.

Skupen delež ljudi, ki so bili prisiljeni zapustiti svoje domove, tako obsega četrtino predvojnega prebivalstva Ukrajine, ocenjenega na 44 milijonov ljudi, še opozarja UNCHR.