»Na predsedniški vodstveni svet nepreklicno prenašam vsa svoja pooblastila,« je predsednik Hadi po navedbah AFP danes zjutraj dejal v izjavi za televizijo. Ob tem je napovedal, da bo razrešil tudi podpredsednika države, Alija Mohsena Al-Ahmara. Njegova odločitev prihaja v času, ko v Rijadu v Savdski Arabiji poteka zadnji dan mirovnih pogajanj o uničujočem konfliktu v Jemnu, na katerih so sicer uporniški Hutiji sodelovanje zavrnili.

Mnogi analitiki so dvomili o tem, kaj bi bilo sploh mogoče doseči v pogajanjih brez udeležbe Hutijev, vendar pa bi lahko današnja odločitev okrepila prizadevanja koalicije za zaustavitev konflikta. Prav tako bi koalicija posledično v prihodnjih pogajanjih lahko nastopila bolj enotno.

Novi vodstveni svet pod vodstvom nekdanjega notranjega ministra in Hadijevega svetovalca Rašada al-Alimija bo sestavljalo osem članov. Jemenski predsednik je vseeno poudaril, da bo sodeloval pri pogajanjih s Hutiji, da bi dosegli prekinitev ognja po vsem Jemnu in posledično tudi našli pot do zaključka konflikta.

Oblikovanje sveta predstavlja najodmevnejšo spremembo v delovanju koalicije pod vodstvom Savdske Arabije od začetka vojne, je na Twitterju zapisal analitik za Jemen pri Mednarodni krizni skupini Peter Salisbury. Pri tem je opozoril, da bi delovanje sveta znalo biti zapleteno. Savdski princ Mohamed bin Salman se je s svetom že sestal, medtem pa so savdske oblasti pozdravile napoved jemenskega predsednika in obljubile 3 milijarde dolarjev pomoči, od katere bodo del prispevali tudi Združeni arabski emirati.

Jemen že vse od leta 2014 pretresa vojna, v kateri se uporniški Hutiji, ki jih podpira Iran, borijo proti mednarodno priznani vladi, ki jo podpira vojaška koalicija pod vodstvom Savdske Arabije. V brutalnem nasilju je bilo ubitih več sto tisoč ljudi, milijoni pa so se znašli na robu lakote.