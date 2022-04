Pred včerajšnjim obračunom med Chelseajem in Realom Madridom ni bilo jasno, ali bo špansko moštvo z roba igrišča vodil trener Carlo Ancelotti. Prejšnjo sredo je bil namreč pozitiven na testu na koronavirus in moral izpustiti tekmo španskega prvenstva proti Celti iz Viga. Tako italijanski strateg ni odpotoval z moštvom v London, a je nato cčeraj prejel razveseljivo novico, saj je bil na testu negativen, zato se je hitro podal v angleško prestolnico. Morda je ravno to motiviralo njegove igralce, ki so začeli silovito. Že v 10. minuti je po protinapadu prečko stresel Vinicius Junior. Čeprav je tudi Chelsea igral napadalno, je bila pobuda na strani gostov, ki so v 21. minuti povedli. Izjemno akcijo sta izpeljala Vinicius Junior in Karim Benzema, ki sta z dvojno podajo izigrala obrambo gostiteljev. Brazilec je nato s predložkom našel francoskega napadalca, ki je z glavo matiral Eduarda Mendyja. Veselje Reala Madrida se še ni dobro umirilo, že so zabili nov gol. Tokrat je z desne predložek poslal Luka Modrić, znova pa je bil na pravem mestu z glavo zimzeleni Benzema in se veselil še drugega zadetka. Kljub dvema zaušnicama nogometaši Chelseaja niso sklonili glav in pred polčasom znižali izid. Jorginho je podal v kazenski prostor, Kai Hevertz pa z glavo matiral Thibauta Courtoisa. Še pred glavnim premorom bi lahko Benzema dosegel že hat-trick, ko se je po protinapadu znašel iz oči v oči z Mendyjem, a je pred strelom nekoliko udaril ob tla in tako žogo poslal za las mimo vratnice.

Kar ni Francozu uspelo v prvem, mu je nemudoma v drugem polčasu. Tekla je prva minuta drugega dela, ko je Mendy slabo podal proti Antoniu Rüdigerju. Benzema je žogo prestregel in brez težav zatresel prazen gol. V nadaljevanju je Chelsea pritisnil in imel nekaj lepih priložnosti. Cesar Azpilicueta je streljal povsem v desni zgornji kot vrat Courtoisa, a se je ta izkazal z izjemno obrambo. Lepo priložnost je imel Romelu Lukaku, ki je v 69. minuti ostal povsem sam pet metrov od gola Reala Madrida, a je žogo poslal mimo desne vratnice. Nekaj trenutkov kasneje je od daleč poizkusil še Mason Mount in streljal za las nad prečko, v sodnikovem podaljšku pa ni veliko manjkalo, da bi zabil Hakim Ziyech. Na koncu se rezultat ni več spremenil, kar pomeni, da ima špansko moštvo pred povratnim obračunom velikansko prednost.

Na drugem obračunu večera je Villarreal pripravil veliko presenečenje, ko je z 1:0 odpravil nemškega velikana Bayern. Špansko moštvo je bilo v rahli krizi, saj je v domačem prvenstvu doživelo dva poraza zapored (Cadiz 0:1, Levante 0:2). Mož odločitve je bil Arnaut Danjuma, ki se je prikradel v kazenski prostor nasprotnika in preusmeril strel Danija Pareja mimo Manuela Neuerja. Pred koncem prvega polčasa se je zdelo, da je Villarreal še povišal prednost, ko je zadel Francis Coquelin, a se je po ogledu posnetka izkazalo, da je bil v prepovedanem položaju.

Četrtfinale lige prvakov, prve tekme: Villarreal – Bayern 1:0 (1:0, Danjuma 8), Chelsea – Real Madrid 1:3 (1:2, Havertz 40; Benzema 21, 24, 46), Manchester City – Atletico Madrid 1:0 (0:0, De Bruyne 70, Obak je igral celo tekmo za Atletico) Benfica – Liverpool 1:3 (0:2, Nunez 49; Konate 16, Mane 34, Diaz 87), povratne tekme, torek, 12. aprila: Bayern – Villarreal, Real Madrid – Chelsea, sreda, 13. aprila: Atletico Madrid – Manchester City, Liverpool – Benfica.