»Vem, da bom deležen kritik z vseh strani, to je normalno in to lahko sprejmem. Toda 450 groženj s smrtjo na Instagramu, to pa ni več normalno,« je dejal Nagelsmann pred nedeljsko prvenstveno tekmo v Bielefeldu .»Če me ljudje želijo ubiti, je eno, toda napadajo še mojo mamo, ki je nogomet sploh ne zanima,« je še povedal strateg in dodal: »Tega ne morem razumeti. Takoj ko ugasnejo televizor, ljudje pozabijo na spodobnost. In ob tem mislijo, da imajo prav, to je najhuje.«

Nagelsmann je drugi član Bayerna, ki so mu ta teden grozili po izpadu proti »rumeni podmornici«, klubu s precej nižjim proračunom. V sredo in četrtek sta bila groženj deležna tudi žena in sin športnega direktorja Hasana Salihamidžića, ki sta pokazala posnetke sporočil z Instagrama.