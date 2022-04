Simon Norfolk v Galeriji Jakopič

Ob razstavi Taljenje. Podobe podnebnih sprememb, ki je trenutno na ogled v Galeriji Jakopič, bo v tem tednu Ljubljano obiskal znani in večkrat nagrajeni britanski krajinski fotograf Simon Norfolk. Ta se je po dveh desetletjih dela za razne ugledne medije, kot sta New York Times in National Geographic, posvetil predstavljanju posledic podnebne krize – na omenjeni razstavi sta tako na ogled tudi njegova nagrajena serija fotografij o izginjanju ledenika Lewis na gori Keniji in serija Mrtvaški prt, ki jo je ustvaril skupaj s Klausom Thymannom.